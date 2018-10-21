Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 3

MForum.ru
21.10.2018,
см. также: Фотографии ChipExpo-2018. Часть 1 ; Часть 2
Альфа-Торг | ООО Альфа-Торг, Москва
Поставка радиоэлектронной аппаратуры и электронных компонентов.
Альянс | НПП Альянс, С.Петербург
Производство печатных плат, монтаж и поставка ЭКБ
Дана | ООО Дана-НН, Нижний Новгород
Печатная электроника: разработка, производство, испытания, техподдержка. Пленочные и сенсорные клавиатуры.
https://dana-nn.ru - сайт не работает
Дарт | DART | ООО "ДАРТ Электроникс", Москва
Магазин электронных изделий. Поставка со склада в Москве или под заказ.
Оригинальный стенд с движущейся экспозицией компонентов.
Дефайнум | ООО "Дефайнум" | Definum, Химки, Московский регион
Дизайн центр КМ211, Москва
Разработка СБИС в России, опыт создания серийно выпускаемых микросхем. Оригиналные СФ блоки (IP cores), услуги по разработке и производству оригинальных ASIC. Две архитектуры: оригинальная микроконтроллерная архитектура KROLIK (8-16-32-битные ядра) и микропроцессорное RISC ядро KVARC. У компании выстроены отношения с ведущими мировыми TSMC, UMC, HH Grace и российскими - Микрон, Ангстрем фабами.
Имотэк | ООО Имотэк, С.Петербург
Поставка электронных компонентов.
Холдинг "Интеграл" - крупнейшее предприятие по разработке и производству микроэлектроники Республики Беларусь, г.Минск. Рынок реализации продукции - в основном Россия. Экспорт в Россию в 2017 году - на $72 млн (~$100 млн - общая выручка за 2017 год). Продукция - ИМС и транзисторы. Более 2 тыс. типов ИС, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов ЖКИ и модулей, 150 изделий электронной техники.
КБТЭМ-ОМО, ОАО "КБТЭМ-ОМО", Беларусь
Научно-технические разработки и производство специального оптико-механического технологического и контрольно-измерительного оборудования
http://www.planar.by/ru/about/kbtem-omo/
Контакт | НПК Контакт, Беларусь, Минск
Разработка и поставка уникальных устройств ввода и отображения информации, таких как многослойные мембранные панели управления, пленочные клавиатуры, приборные панели и шкалы.
http://www.swpanels.by/index.php/ru/
Магистр | НТЦ Магистр | Научно-технический центр Магистр, Саратов
Разработка и выпуск паяльного оборудования, источники тока для гальванического производства, сварочное оборудование, разработка и изготовление специального оборудования по требованиям заказчика.
Марс-компонент | ООО ПКФ Марс-компонент, Москва
Торговля электронными компонентами, светодиодными источниками освещения, контроллерами, БП, аккумуляторами, измерительными приборами, материалами для пайки и т.п.
МНИИРИП | Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Мытищи, Московский регион
Участие в становлении и развитии институциональных функций развития радиоэлектроники. Разработка и производство ваттметров и источников питания.
ЭКБМаркет - торгово-мнформационная площадка электронной компонентной базы отечественного производства; издание справочников по ЭКБ, функции по квалификации поставщиков ЭКБ.
«Модуль» производит DSP процессоры с собственной оригинальной архитектурой и вычислительные модули на основе своих и чужих процессоров, в том числе для космических применений.
Пневма | ООО "Пневма", С.Петербург
Разработка и производство пленочных панелей управления (клавиатур), декоративных пленочных панелей и всевозможных алюминиевых табличек и шильдиков. Лазерная резка и лазерная гравировка.
РуссКом | ГК Русском
Технологии печати и поставки оборудования под индивидуальные задачи: УФ принтеры, сольвентные принтеры, текстильные принтеры, карт-принтеры, чернила и расходные материалы, техподдержка и обучение, ПО.
Солмейт | ООО "Солмейт", С.Петербург
Компания "Солмейт" предлагает полный спектр оборудования и материалов для организации производства в различных отраслях электронной промышленности.
Сорбис групп | ООО "Сорбис Групп" | Sorbis Group, Москва
Фасованный силикагель, идикаторы влажности и обводненности, Активный оксид алюминия, Цеолиты, Индикаторы удара и наклона.
http://www.xn----9sbhs2akacede1a.xn--p1ai/catalog
Уран | ЗАО Научно-производственная фирма "Уран", Санкт-Петербург
Поставки и и сервисное обслуживание систем для контроля линейно-угловых размеров. Компанией поставлено, модернизировано и обслуживается более 300 приборов таких производителей высокоточного измерительного оборудования как Werth Messtechnik GmbH, Mahr GmbH, Trioptics GmbH (Германия), The L.S. Starrett Company Ltd (Великобритания), Mitutoyo (Япония) и других компаний.
На выставке ChipExpo-2018 компания представляла:
Экситон | АО "Экситон", Москва
Оптовая продажа электронных компонентов. АО «Экситон» является крупным поставщиком продукции, изготавливаемой белорусскими ОАО «Интеграл», ОАО «Электроаппаратура», ОАО «ВЗЭП», УП «Дисплей», ОАО «КБ «Дисплей», ОАО «ВЗРД «Монолит», а также ОАО «Смоленский завод радиодеталей».
Электроника | АО КТЦ Электроника | АО Конструторско-технологический центр Электроника, Воронеж
Разработчик программируемых логических интегральных схем и программируемых пользователем систем на кристалле (СнК). Выполняет ОКР в интересах государственного заказчика и ведущих предприятий РЭК. При выполнении работ проводятся широкие исследования, направленные на повышение стойкости разрабатываемых изделий к спецвоздействиям, в том числе стойкости к воздействующим факторам космического пространства.
http://www.edc-electronics.ru/
Elecprime / ООО "Элекпрайм", Москва
Компания ElecPrime поставляет электронные компоненты потребителям практически из всех областей промышленности. Не сдвигаемые сроки поставки и возможность эффективного планирования складских запасов стали возможны благодаря контрактам и договорам с широким кругом мировых дистрибьюторов, поставщиков, которые приобрела компания за годы работы на рынке.
RuConnectors | ЗАО Антекс, Москва
Кабельная продукция, ВЧ и СВЧ адаптеры, коаксиальные нагрузки, сборки кабельные.
Symmetron | Группа компания Симметрон
Работает на рынке продаж комплектующих. Генеральное направление деятельности группы компаний «Симметрон» — это дистрибуция электронных компонентов в Российской Федерации и Беларуси. Комплексные поставки импортных и отечественных комплектующих со склада и под заказ. Группа компаний «Симметрон» специализируется на промышленных поставках комплектующих на предприятия любого профиля.
У Symmetron был самый большой по площади стенд на выставке ChipExpo-2018
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см. также: Фотографии ChipExpo-2018. Часть 1 ; Часть 2
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© Алексей Бойко,
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