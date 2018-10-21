Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 3

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Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 3

21.10.2018, MForum.ru

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см. также: Фотографии ChipExpo-2018. Часть 1  ; Часть 2

 

ChipExpo-2018

 

Альфа-Торг | ООО Альфа-Торг, Москва

Поставка радиоэлектронной аппаратуры и электронных компонентов. 

https://alfa-t.org/ 

Альфа-Торг | ООО Альфа-Торг, Москва

 

Альянс | НПП Альянс, С.Петербург

Производство печатных плат, монтаж и поставка ЭКБ

http://npp-alliance.com/ 

Альянс | НПП Альянс, С.Петербург

 

Дана | ООО Дана-НН, Нижний Новгород

Печатная электроника: разработка, производство, испытания, техподдержка. Пленочные и сенсорные клавиатуры. 

https://dana-nn.ru - сайт не работает 

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Дана | ООО Дана-НН, Нижний Новгород

 

Дарт | DART | ООО "ДАРТ Электроникс", Москва

Магазин электронных изделий. Поставка со склада в Москве или под заказ. 

http://www.dart.ru/ 

Дарт | ООО "ДАРТ Электроникс", Москва

Оригинальный стенд с движущейся экспозицией компонентов. 

Дарт | ООО "ДАРТ Электроникс", Москва

 

Дефайнум | ООО "Дефайнум" | Definum, Химки, Московский регион

  • Контрактное производство электрических жгутов и кабельных сборок различного назначения;
  • Корпусная сборка изделий;
  • Литье пластиковых деталей с закладными элементами;
  • Поставка материалов для производства жгутов от ведущих мировых и российских производителей: Molex, TYCO, HSM, Connfly, Panduit, Копир, DKC и др.

http://www.definum.ru 

Девайнум | ООО "Дефайнум" | Definum, Химки, Московский регион

 

Дизайн центр КМ211, Москва

Разработка СБИС в России, опыт создания серийно выпускаемых микросхем. Оригиналные СФ блоки (IP cores), услуги по разработке и производству оригинальных ASIC. Две архитектуры: оригинальная микроконтроллерная архитектура KROLIK (8-16-32-битные ядра) и микропроцессорное RISC ядро KVARC. У компании выстроены отношения с ведущими мировыми TSMC, UMC, HH Grace и российскими - Микрон, Ангстрем фабами. 

http://www.km211.ru/ 

Дизайн центр КМ211, Москва

 

Дизайн центр КМ211, Москва

 

Имотэк | ООО Имотэк, С.Петербург

Поставка электронных компонентов. 

https://imotech.ru 

Имотэк | ООО Имотэк, С.Петербург

 

Интеграл, ОАО Интеграл, Беларусь

Холдинг "Интеграл" - крупнейшее предприятие по разработке и производству микроэлектроники Республики Беларусь, г.Минск. Рынок реализации продукции - в основном Россия. Экспорт в Россию в 2017 году - на $72 млн (~$100 млн - общая выручка за 2017 год). Продукция - ИМС и транзисторы. Более 2 тыс. типов ИС, 500 типов полупроводниковых приборов, 200 типов ЖКИ и модулей, 150 изделий электронной техники. 

https://integral.by/ 

Интеграл

 

КБТЭМ-ОМО, ОАО "КБТЭМ-ОМО", Беларусь

Научно-технические разработки и производство специального оптико-механического технологического и контрольно-измерительного оборудования

http://www.planar.by/ru/about/kbtem-omo/ 

КБТЭМ-ОМО, ОАО "КБТЭМ-ОМО", Беларусь

 

Контакт | НПК Контакт, Беларусь, Минск

Разработка и поставка уникальных устройств ввода и отображения информации, таких как многослойные мембранные панели управления, пленочные клавиатуры, приборные панели и шкалы.

http://www.swpanels.by/index.php/ru/ 

Контакт | НПК Контакт, Беларусь, Минск

 

Магистр | НТЦ Магистр | Научно-технический центр Магистр, Саратов

Разработка и выпуск паяльного оборудования, источники тока для гальванического производства, сварочное оборудование, разработка и изготовление специального оборудования по требованиям заказчика. 

http://magistr.su/ 

Магистр | НТЦ Магистр | Научно-технический центр Магистр, Саратов

 

Марс-компонент | ООО ПКФ Марс-компонент, Москва

Торговля электронными компонентами, светодиодными источниками освещения, контроллерами, БП, аккумуляторами, измерительными приборами, материалами для пайки и т.п.

http://pkfmars.ru/ 

Марс-компонент | ООО ПКФ Марс-компонент, Москва

 

МНИИРИП | Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Мытищи, Московский регион

Участие в становлении и развитии институциональных функций развития радиоэлектроники. Разработка и производство ваттметров и источников питания. 
ЭКБМаркет - торгово-мнформационная площадка электронной компонентной базы отечественного производства; издание справочников по ЭКБ, функции по квалификации поставщиков ЭКБ. 

http://mniirip.ru/  

МНИИРИП | Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов, Мытищи, Московский регион

 

Модуль | ЗАО НТЦ Модуль, Москва

«Модуль» производит DSP процессоры с собственной оригинальной архитектурой и вычислительные модули на основе своих и чужих процессоров, в том числе для космических применений. 

https://www.module.ru 

Модуль | ЗАО НТЦ Модуль, Москва

 

Пневма | ООО "Пневма", С.Петербург

Разработка и производство пленочных панелей управления (клавиатур), декоративных пленочных панелей и всевозможных алюминиевых табличек и шильдиков.  Лазерная резка и лазерная гравировка. 

https://vippnevma.ru/ 

Пневма | ООО "Пневма", С.Петербург

 

РуссКом | ГК Русском

Технологии печати и поставки оборудования под индивидуальные задачи: УФ принтеры, сольвентные принтеры, текстильные принтеры, карт-принтеры, чернила и расходные материалы, техподдержка и обучение, ПО. 

https://russcom.ru/ 

РуссКом | ГК Русском

 

Солмейт |  ООО "Солмейт", С.Петербург

Компания "Солмейт" предлагает полный спектр оборудования и материалов для организации производства в различных отраслях электронной промышленности.  

http://www.solmate.ru  

Солмейт | ООО "Солмейт", С.Петербург

 

Сорбис групп | ООО "Сорбис Групп" | Sorbis Group, Москва

Фасованный силикагель, идикаторы влажности и обводненности, Активный оксид алюминия, Цеолиты, Индикаторы удара и наклона.

http://www.xn----9sbhs2akacede1a.xn--p1ai/catalog 

Сорбис групп | ООО "Сорбис Групп" | Sorbis Group, Москва

 

Уран | ЗАО Научно-производственная фирма "Уран", Санкт-Петербург

Поставки и и сервисное обслуживание систем для контроля линейно-угловых размеров. Компанией поставлено, модернизировано и обслуживается более 300 приборов таких производителей высокоточного измерительного оборудования как Werth Messtechnik GmbH, Mahr GmbH, Trioptics GmbH (Германия), The L.S. Starrett Company Ltd (Великобритания), Mitutoyo (Япония) и других компаний. 

Уран | ЗАО Научно-производственная фирма "Уран", Санкт-Петербург

На выставке ChipExpo-2018 компания представляла:

  • профилометр μSurf (NanoFocus, Германия) для бесконтактной оценки шероховатости и микрогеометрии поверхностей любого типа
  • координатно-измерительная машина VideoCheck S 400 (Werth, Германия)

http://uran-spb.ru/ 

 

Экситон | АО "Экситон", Москва

Оптовая продажа электронных компонентов. АО «Экситон» является крупным поставщиком продукции, изготавливаемой белорусскими ОАО «Интеграл», ОАО «Электроаппаратура», ОАО «ВЗЭП», УП «Дисплей», ОАО «КБ «Дисплей», ОАО «ВЗРД «Монолит», а также ОАО «Смоленский завод радиодеталей». 

http://www.exiton-ek.ru 

Экситон | АО "Экситон", Москва

 

Электроника | АО КТЦ Электроника | АО Конструторско-технологический центр Электроника, Воронеж

Разработчик программируемых логических интегральных схем и программируемых пользователем систем на кристалле (СнК). Выполняет ОКР в интересах государственного заказчика и ведущих предприятий РЭК.  При выполнении работ проводятся широкие исследования, направленные на повышение стойкости разрабатываемых изделий к спецвоздействиям, в том числе стойкости к воздействующим факторам космического пространства. 

http://www.edc-electronics.ru/ 

Электроника | АО КТЦ Электроника | АО Конструторско-технологический центр Электроника, Воронеж

 

Elecprime / ООО "Элекпрайм", Москва

Компания ElecPrime поставляет электронные компоненты потребителям практически из всех областей промышленности. Не сдвигаемые сроки поставки и возможность эффективного планирования складских запасов стали возможны благодаря контрактам и договорам с широким кругом мировых дистрибьюторов, поставщиков, которые приобрела компания за годы работы на рынке.

http://elecprime.ru/ 

Elecprime / ООО "Элекпрайм", Москва

 

RuConnectors | ЗАО Антекс, Москва

Кабельная продукция, ВЧ и СВЧ адаптеры, коаксиальные нагрузки, сборки кабельные. 

http://ruconnectors.ru/ 

RuConnectors | ЗАО Антекс, Москва

 

Symmetron | Группа компания Симметрон

Работает на рынке продаж комплектующих. Генеральное направление деятельности группы компаний «Симметрон» — это дистрибуция электронных компонентов в Российской Федерации и Беларуси. Комплексные поставки импортных и отечественных комплектующих со склада и под заказ. Группа компаний «Симметрон» специализируется на промышленных поставках комплектующих на предприятия любого профиля.  

http://www.symmetron.ru 

Symmetron | Группа компания Симметрон

У Symmetron был самый большой по площади стенд на выставке ChipExpo-2018

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см. также: Фотографии ChipExpo-2018. Часть 1  ; Часть 2

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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19.10. [Новости компаний] Микроэлектроника: ChipExpo2018. Фото с выставки. Часть 1 / MForum.ru

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