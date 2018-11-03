Микроэлектроника: Новости российского рынка микроэлектроники в октябре 2018

MForum.ru
03.11.2018,
Все публикации телеграм-канала RUSmicro в октябре, посвященные российскому рынку микроэлектроники.
"Санкции болезненнее всего сказались на российской микроэлектронике". Об этом в понедельник, 1 октября, в эфире Первого канала рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Хотя тут же последовало "но мы справляемся"... https://t.me/RUSmicro/225
НТЦ "Модуль" на выставке RADEL в рамках семинара, посвященного нейронным сетям, представила ряд своих разработок. В частности были показаны такие системы на чипе, как К1879ВЯ1Я и К1888ВС018. https://t.me/RUSmicro/227 . Также обсуждались темы: "Разработка приложений под NeuroMatrix: инструментальные средства, особенности и методики" (автор Мушкаев С.В.) https://t.me/RUSmicro/230 "Встраиваемый модуль высокоточного спутникового трёхчастотного навигационного приемника МС149.01" (автор Клименко М.Ю.) https://t.me/RUSmicro/231 и "Процессор 1879ВМ6Я. Реализация глубоких свёрточных нейронных сетей" (автор Таранин М.В.) https://t.me/RUSmicro/232
Новикомбанк предоставит АО «Научно-производственному предприятию «Пульсар» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) банковские гарантии на общую сумму 4 млрд рублей. Гарантии распространяются на обеспечение участия предприятия в конкурсах, аукционах и тендерах, а также на надлежащее исполнение контрактов. https://t.me/RUSmicro/242
НИИЭТ отчитался об участии в выставке "Радиоэлектроника и приборостроение". Компания представила, в частности 32-разрядный микроконтроллер 1921ВК028 в 400-выводном BGA-корпусе, производительность - 250 DMIPS.
Также был показан микроконтроллер 1874ВЕ10Т с гибридной архитектурой CISC+RISC, построенный на базе архитектуры MCS-96 и ряд других приборов. https://t.me/RUSmicro/246
Участники Международного форума «Микроэлектроника 2018» подвели его итоги. В этом году событие посетили 537 делегатов. Форум охватил 51 российский город. Представители 223 предприятий и институтов выступили с 211 докладами https://t.me/RUSmicro/247
Микрон представил на выставке ChipEXPO-2018 микроконтроллер MIK51AD144D. Разработанный НИИМЭ, микроконтроллер предназначен для использования в защищенных смарт-картах, идентификационных документах, системах защищенного доступа и передачи данных. Новый чип имеет расширенную до 144 Кбайт энергонезависимую память и поддерживает использование новых криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012 и ГОСТР 34.11-2012. Данная микросхема может быть использована в частности в водительских удостоверениях нового поколения, биометрических паспортах, электронных удостоверениях личности гражданина, может также содержать цифровую подпись и использоваться для доверенных транзакций. https://t.me/RUSmicro/255
Выставка ChipExpo-2018 неприятно поразила немноголюдностью. И это при том, что на выставке представлены далеко не только участники рынка полупроводников, здесь немало и производителей радиоэлектронной аппаратуры, и торговых предприятий. И не только посетителей мало, даже некоторые владельцы стендов не проявляли особой активности, а то и отсутствовали - совсем или временно. Тем не менее, мы прошлись по выставке, уделяя особое внимание стендам российских компаний. Фоторепортаж:
часть 1. https://t.me/RUSmicro/257 ;
часть 2 https://t.me/RUSmicro/260 ;
часть 3 https://t.me/RUSmicro/261 ;
Участники выставки ChipExpo2018 - список по категориям https://t.me/RUSmicro/262
Микроконтроллер MIK51AD144D для ID-документов и смарт-карт разработки НИИМЭ и производства Микрон отмечен наградой отраслевой премии «Золотой чип-2018» в номинации «Лучшее изделие ЭКБ 2017-2018гг». Всего в конкурсе приняли участие 47 ведущих российских научно-исследовательских институтов и предприятий микроэлектронной отрасли. https://t.me/RUSmicro/264
Микрон приглашает принять участие в деловой программе II Всероссийского форума HR-руководителей производственных компаний «Производственный Персонал 2018», который пройдет 15-16 ноября в Холидей Инн Москва Сущевский. В первый день работы форума в рамках сессии «Кадры, кадры, кадры - привлекаем, вовлекаем, удерживаем» Наталья Бажанова, директор по персоналу ПАО «Микрон», представит проект нового экспериментального формата индустриального партнерства вуза и социальных технологий в HR «Микроэлектроника 157 lvl: как найти и мотивировать инженерную молодежь». https://t.me/RUSmicro/272
Анонсы новостей мирового рынка микроэлектроники за октябрь представлены здесь.
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теги: микроэлектроника полупроводники новости за месяц
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© Алексей Бойко,
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