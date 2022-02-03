Микроэлектроника: Развитие производства полупроводников. Япония

MForum.ru
03.02.2022,
Поскольку в Японии тоже озабочены эскалацией напряжения в отношениях между Китаем и США, в этой стране правительство усиливает поддержку местного производства пластин.
В ближайшие годы в Японии будет построено несколько фабрик, производящих пластины. В их число, как ожидается, войдет производство, которое организует совместное предприятие TSMC и Sony.
Пока что поддержка правительства Японии носит весьма скромный характер. Не идет речь ни о сотнях, ни даже о десятках миллиардов долларов - в конце декабря 2020 года правительство страны одобрило выделение 774 млрд японских иен ($6,8 млрд) - скромная сумма на фоне расходов Китая и США.
Большая часть этих средств будет выделена на поддержку передовых производственных мощностей, производств, выпускающих аналоговые ИС и чипы управления питания. Также деньги пойдут на исследования и разработки технологий следующего поколения.
Любопытно, что СП с TSMC не замахивается на техпроцессы типа 5нм и ниже, ожидается, что на фабрике в Кумамото будут реализованы техпроцессы 22нм и 28нм. Здесь планируется выпускать датчики изображения КМОП типа, автомобильные микроконтроллеры и чипы для беспилотных решений.
В апреле 2021 года приступил к работе Fab5 компании Sony в Исахая (Нагасаки), сейчас идет расширение этого производства.
На государственные субсидии рассчитывают также Kioxa и Micron Technology. Первая строит производство 3D NAND в Китаками (Иватэ), Micron инвестирует в производство DRAM в Хиросиме. Новые мощности вступят в строй в 2023 и 2024 году, соответственно.
Строятся Toshiba и Mitsubishi Electric - сооружаются мощности по производству силовой электроники в Исикаве и Хиросиме, также с планами запуска в 2023 - 2024 году.
По данным SEMI, в 2021 году начали установку и наладку оборудования на 27 фабриках и линиях, большинство из них размещены в Китае и в Японии. Прогнозируется, что инвестиции в производственное оборудование в Японии вырастут в 2022 году на 22%, а общемировые инвестиции в развитие производства микроэлектроники превысят $98 млрд.
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теги: микроэлектроника Япония
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