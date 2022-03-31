Микроэлектроника: IC Insights прогнозирует восстановление рынка микроконтроллеров из-за роста спроса со стороны автопрома

MForum.ru
31.03.2022,
В частности, ожидается, что средние цены на микропроцессоры будут постепенно расти вплоть до 2026 года. Ограниченность предложения привела к тому, что средние цены в 2021 году выросли на 10%, что является самым значительным ростом за 25 лет.
Рост продаж микроконтроллеров аналитики связывают с частичным восстановлением мировой экономике после "антипандемийных" мер. В 2021 году рынок микроконтроллеров вырос на 23% до рекордной величины в $19,6 млрд после сокращения на 2% в 2020 году.
IC Insights прогнозирует рост продаж микроконтроллеров на 10% в 2022 году, что приведет к росту рынка до $21,5 млрд. При этом драйвером рынка будут выступать микроконтроллеры, востребованные автопромом, объем их реализации вырастет больше всего.
Средняя цена изделия в 2021 году выросла на 10% до $0,64 за единицу, что соответствует средней цене в допандемийном 2019 году. Рост средней цены в 2021 году был самым значительным за прошедшие более, чем 25 лет. Его связывают с нехваткой микроконтроллеров, связанной с частичным восстановлением мировой экономики в 2021 году. В последние 20 лет рынок микроконтроллеров страдал от эрозии цен, но в последние 5 лет средние цены снижались уже не столь заметными ценами. Аналитики IC Insights прогнозируют что средняя цена микроконтроллеров в период с 2021 по 2026 год будет расти в среднем на 3.5% в год.
Бутылочные горлышки в производстве и цепочках поставок привели к тому, что в 2021 году рост отгрузок был ограничен на уровне 12%, что позволило отгрузкам вырасти до рекордных 30,9 млрд по итогам года. Аналитики IC Insights прогнозируют, что суммарные отгрузки микроконтроллеров в период 2021-2026 будут расти примерно на 3.0% в год, а отгрузки в 2026 году составят 35,8 млрд штук.
В период между 2021 и 2026 год, объем продаж микроконтроллеров, как ожидается, будет расти в среднем на 6.7% в год и достигнет $27,2 млрд в 2026 году. В следующие 5 лет продажи 32-разрядных микроконтроллеров, как ожидается, вырастут на 9,4% до $20,0 млрд в 2026 году. Продажи 4-х и 8-разрядных микроконтроллеров, как прогнозируется, не будут расти в ближайшие 5 лет, в 2026 году объем рынка будет составлять порядка $2,4 млрд. Как ожидается, выручка от реализации 16-битных микроконтроллеров будет расти в среднем на 1.6% в год в период 2021-2026 вплоть до $4,7 млрд в 2026 году.
Проблемы автопрома и слабость глобальной экономики в 2019 году привели к падению отгрузок микропроцессоров на 9%, что было самым значительным падением с 2009 года (когда оно составляло минус 11%). В 2020 году отгрузки микроконтроллеров восстановились, выросли на 8%, несмотря на "антипандемийные" меры. Спрос на микроконтроллеры в 2020 году был вызван в основном объемными продажами развлекательных систем и бытовой электроники потребителям, которых заперли в их домах, включая ТВ с большими экранами, IoT-продукты и смартфоны с множеством сенсоров.
Около 46% продаж микроконтроллеров связаны с чипами, применяемыми в "типовых" сценариях встраивания (включая смартфоны, компьютеры и периферия, изделиях для промышленности и в потребительских продуктах). Немного более 40% связано с системами автоматизации, 14% - с банковскими картами, пропусками и т.п.
Объемы выручки от микроконтроллеров для автоматизации, как ожидается, будет расти в среднем на 7.7% в ближайшие 5 лет. Объемы выручки от продаж микроконтроллеров общего типа, согласно прогнозам, вырастут на 7.3%, а сегмент смарткарт, как ожидается, будет расти на 1.4% вплоть до 2026 года.
Источник: icinsights.com
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теги: микроэлектроника прогнозы рынок микроконтроллеров
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