Микроэлектроника: Возрождение производства полупроводников в США - быстро не получится

01.04.2022, MForum.ru

Нехватка микропроцессоров создает немалые проблемы для автопроизводителей и предприятий, выпускающих потребительскую электронику. Большинство производителей чипов на сегодня сосредоточены в Азии, на долю США приходится лишь около 12% в общемировом объеме выпуска чипов. Это перестало устраивать страны "западного мира".

IC Insights прогнозирует рост продаж микроконтроллеров на 10% в 2022 году, что приведет к росту рынка до $21,5 млрд. При этом драйвером рынка будут выступать микроконтроллеры, востребованные автопромом, объем их реализации вырастет больше всего.

Производство современных микросхем, как правило, осуществляется за счет множества переделов в длинной цепочке участников процесса. Например, в Японии производят пластины, на которых позднее будут создаваться чипы уже на Тайване. Тестировать их, нарезать пластины, корпусировать - все эти операции в производственных циклах разных компаний раскиданы между различными, в большинстве своем азиатскими странами. Что касается разработки, то до половины всех чипов проектируются в Европе и США.

Потребовались десятилетия, чтобы мир пришел к такому глобальному распределению труда. Сейчас, когда ряд государств пробует вернуть производство на родину, сделать это быстро невозможно. Даже при условии стабильного и объемного финансирования со стороны государства, потребуется еще 3-5 лет, чтобы это удалось хотя бы некоторым странам.

Тем не менее, соответствующие решения уже приняты и процессы запущены еще до "пандемии". Мир отказывается от концепции Китая, как мировой кузницы, во многих странах она признана вредной и опасной.

Почему нужно так много времени, чтобы вернуться к прежним моделям производства, т.е. к местному производству? Дело в том, что отрасль микроэлектроники достигла высокой специализации. Целые регионы на планете сейчас специализируются на каких-то немногочисленных технологиях, получив в соответствующей области высокие компетенции. Сейчас просто не существует единого для всех решения, которое бы позволило "провернуть фарш назад". Процесс реиндустриализации одновременно дорогой и длительный, к тому же для этого необходимы опытные кадры, которые везде в дефиците.

И даже с финансированием все не так уже гладко, даже в США процесс одобрения в общем-то не столь уже значительного для этой страны объема госфинансирования отечественного производства микросхем в размере $52 млрд тянется уже не первый месяц. На этой неделе "закон о чипах" утвердили в Сенате, но это не последняя инстанция в процессе.

А пока основные страны не вернулись к собственному производству, можно говорить о значительной степени взаимной зависимости стран, производящих микросхемы. Это факт, как бы кому-то не хотелось, чтобы такой зависимости не было.

Так или иначе, но решение принято, и процесс реиндустриализации набирает обороты, как бы не пытались в Китае демонстрировать свою готовность обеспечивать лучшие условия для организации производства. В США и других странах должны суметь компенсировать более низкую стоимость рабочей силы в Китае чем-то иным, например, быстротой внедрения инноваций и скоростью вывода на рынок новых продуктов. Насколько США на это сейчас способны? Вопрос открытый, но другие направления развития, кроме реиндустриализации, сейчас не просматривается.

По мотивам: finance.yahoo.com

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теги: микроэлектроника