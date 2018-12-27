Микроэлектроника. Пресс-релизы: Микрон выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей

MForum.ru
27.12.2018,
27 декабря 2018 г., Москва. Микрон сообщает о запуске в производство российского микроконтроллера для защиты передаваемых данных для устройств Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ. Микроконтроллер работает со всеми стандартами связи и предназначен для обеспечения безопасного соединения и обмена данных устройств критической инфраструктуры интернета вещей (IoT – Internet of Things).
«Только применение отечественной микроэлектроники может гарантировать отсутствие недекларируемых возможностей, которые несут риски передачи данных сторонним пользователем, вывод техники из строя или выполнение несанкционированных команд», - отметил директор по проектам ПАО «Микрон» Юрий Халиф.
Микроконтроллер разработан для защищенного обмена данными IoT–устройств, в том числе для использования в модулях и Умных решениях в сфере промышленного интернета вещей, на объектах электрогенерации, электросети, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, связи, сельского хозяйства и система умного города.
В основе микроконтроллера используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SC72D Микрона, поддерживающая российские алгоритмы шифрования ГОСТ Р34.10-2001 и ГОСТ 28147-89, что позволяет использовать разработку на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, где требуется высокий уровень безопасности и защиты от несанкционированного воздействия.
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теги: микроэлектроника полупроводники микроконтроллеры защита данных интернет вещей IoT шифрование Юрий Халиф
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