Микроэлектроника. Пресс-релизы: Микрон выпустил микроконтроллер защиты данных для интернета вещей

27.12.2018, MForum.ru

27 декабря 2018 г., Москва. Микрон сообщает о запуске в производство российского микроконтроллера для защиты передаваемых данных для устройств Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ. Микроконтроллер работает со всеми стандартами связи и предназначен для обеспечения безопасного соединения и обмена данных устройств критической инфраструктуры интернета вещей (IoT – Internet of Things).

«Только применение отечественной микроэлектроники может гарантировать отсутствие недекларируемых возможностей, которые несут риски передачи данных сторонним пользователем, вывод техники из строя или выполнение несанкционированных команд», - отметил директор по проектам ПАО «Микрон» Юрий Халиф.

Микроконтроллер разработан для защищенного обмена данными IoT–устройств, в том числе для использования в модулях и Умных решениях в сфере промышленного интернета вещей, на объектах электрогенерации, электросети, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, связи, сельского хозяйства и система умного города.

В основе микроконтроллера используется отечественная микросхема первого уровня MIK51SC72D Микрона, поддерживающая российские алгоритмы шифрования ГОСТ Р34.10-2001 и ГОСТ 28147-89, что позволяет использовать разработку на предприятиях и объектах критической инфраструктуры, где требуется высокий уровень безопасности и защиты от несанкционированного воздействия.

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теги: микроэлектроника полупроводники микроконтроллеры защита данных интернет вещей IoT шифрование Юрий Халиф

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