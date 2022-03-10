Микроэлектроника: Китайскому контрактному производству не дают нарастить долю рынка даже до 10%

MForum.ru
10.03.2022,
IC Insights делится итогами и прогнозами рынка контрактного производства микроэлектроники вплоть до 2026 года.
В целом, рынок контрактного производства продолжает расти ударными темпами. В 2020 году он вырос на 21%, в 2021 - на 26%. Прогнозируется продолжение роста на 20% или более в 2022 году.
Этому способствует активное развертывание 5G во всем мире и соответствующий рост спроса на терминалы 5G, что требует соответствующих чипов.
Если говорить о том, где расположены крупнейшие контрактные производители, то это конечно Азиатско-Тихоокеанский регион, где находятся 9 из 12 крупнейших производителей. Не в этой части мира расположен только X-Fab, штаб квартира которой расположена в Европе, израильская Tower, которую собирается приобрести Intel, а также размещенная в США GlobalFoundries.
В IC Insights отмечают отсутствие роста доли китайских контрактных производителей, несмотря на активные попытки этого добиться. В частности, в 2020 году продажи продукции SMIC выросли на 25%, но при этом доля китайского контрактного производства сократилась до 7.6%. В 2021 году продажи SMIC вновь выросли, на этот раз на фантастические 39%, что выше, чем общий рост рынка контрактного производства на 26%. Также и Huahong Group достигла роста в 52%. Но в результате доля рынка китайских контрактных производителей выросла всего лишь на 0.9 п.п. до 8.5% по итогам 2021 года.
Если посмотреть на график, то можно понять, что несмотря на все усилия китайского бизнеса, ему не дают получить более существенную долю мирового рынка. И вполне вероятно, что так будет и в ближайшие годы. Во всяком случае, аналитики IC Insight также высказывают эту идею - по их мнению доля китайцев будет оставаться примерно такой же, как сейчас в период до 2026 года. И это на фоне гигантских инвестиций правительства и всяческих неденежных мер поддержки отрасли.
Включает ли этот прогноз сценарий, в котором материковый Китай получает размещенные на Тайване контрактные производства? Или речь идет о том, что аналитики оценивают вероятность такого сценария, как близкую к нулю?
Источник: IC Insights
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теги: микроэлектроника Китай IC Insights
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