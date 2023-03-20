Микроэлектроника: В чем модно хранить химию для производства полупроводников

MForum.ru
20.03.2023,
О том, насколько сложен процесс микроэлектронного производства, говорит число участников цепочки поставок, слаженная работа которых требуется для того, чтобы фабрики по производству чипов могли выпускать свою продукцию. Это, без преувеличений, десятки, если не более сотни, компаний-контрагентов, даже для одной фабрики. Стабильную работу такой цепочки в современной геополитической ситуации поддерживать очень непросто.
Есть такая японская компания Valque Ltd., о ней рассказывает The Economic Times. Valque не производит микросхемы, занимается в основном выпуском контейнеров для химикалий. Некоторые отзываются о ней, как о крупнейшем в мире поставщике таких контейнеров, с долей рынка большей, чем у конкурентов на Тайване. Даже великая и могучая TSMC покупает сверхчистые контейнеры у японцев, а не у местных "импортозаместителей". Конкуренция в этом сегменте не так велика - совсем не просто не только произвести сверхчистый контейнер, годный для хранения сверхчистых химикатов, включая кислоты, используемых в полупроводниковом производстве, но и обеспечив хранение и транспортировку таких решений без нарушения сверхчистого состояния. Из других больших поставщиков такой продукции можно назвать разве что Samsung Electronics.
Такие емкости не стандартизованы, их изготавливают индивидуально по заказам производителей, резервуары могут достигать 4 метров в диаметре и 9 метров высоты. В Valque их внутреннюю поверхность покрывают фторопластовыми листами. Учитывая, что поверхности криволинейные, а фторопласт не склонен гнуться или приклеиваться, задачка непростая. Соединительные трубы также проходят футеровку - и все эти операции приходится производить в чистой среде. Служит такой резервуар, как правило, около 10 лет. Нарушение чистоты = потеря всего содержимого контейнера, для производства полупроводников оно уже не пригодится.
Не удивительно, что спрос на продукцию компании растет. В феврале 2023 года Valque объявила о планах строительства еще одного своего производства. В последний раз новое строительство Valque в Японии было в 2008 году. Это отражает усилия ведущих стран на усиление возможностей домашнего производства микроэлектроники. Новый завод, как ожидается, начнет работать в январе 2025 года, правительство Японии обещает помочь проекту субсидиями.
Хочется верить в то, что в России есть своя Valque, способная производить емкости подходящего для полупроводникового производства качества, или, хотя бы сохраняются возможности их импорта.
Таких компаний как Valque в цепочке поставок крупного современного производителя микроэлектроники множество. Взять хотя бы Disco Corp. - ведущего производителя средств нарезки кремниевых пластин или JSR Corp. - поставщика химических веществ высокой частоты, которые в дальнейшем хранятся в чистых контейнерах Valque.
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теги: микроэлектроника
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