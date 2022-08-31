Микроэлектроника: Итоги 2022 года сформируют всего 4 крупных сделки

MForum.ru

Микроэлектроника: Итоги 2022 года сформируют всего 4 крупных сделки

31.08.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Если до конца 2022 года не произойдет новых крупных сделок, то стоимость запланированных приобретений окажется ниже среднегодовой. В этом уверены в IC Insights.

После значительного замедления в второй половине 2021 года темпов мегасделок слияния-поглощения в области полупроводников, в первой половине 2022 года они вновь набрали обороты. До текущего момента в 2022 году было объявлено о четырех крупных соглашениях, каждое на сумму от $1,9 млрд до $9,4 млрд, а в результате общая сумма сделок по слияниям и поглощениям за первое полугодие 2022 года достигла $20,6 млрд.

Для сравнения, в первом полугодии 2021 года общая стоимость соглашений о слияниях и поглощениях полупроводниковых компаний, активов, продуктовых линеек и связанных с ними бизнес-операций составила $18,2 млрд. В частности, за этот период было объявлено также о четырех сделках, с разбросом цен от $1,4 млрд до $7,1 млрд.

А вот вторая половина 2021 года "подвела", совокупная стоимость новых сделок по слияниям и поглощениям в области полупроводников составила $4,4 млрд - это самый низкий показатель активности во втором полугодии за период с начала "десятых" годов.

Результаты 2022 года, вероятно, превысят стоимость сделок M&A в 2021 году, составившую $22,7 млрд. Тем не менее, если в оставшуюся часть года не случится значительно больше сделок M&A, то итоги года не дотянут до среднегодовых $29 млрд (± $2 млрд), не считая 2020 год с его рекордными $117,9 млрд. Пик 2020 года был связан с поглощением компанией AMD известного производителя программируемой логики — компании Xilinx, а также с попыткой NVidia приобрести британской компании — разработчика архитектуры ARM у японской компании SoftBank за $40 млрд в виде денег и акций. NVidia, как мы знаем, вынуждена была отказаться от этой сделки, столкнувшись с противодействием регуляторов США, UK и Евросоюза из антимонопольных соображений.

На 4 крупнейших соглашения, анонсированных в 1-й половине 2022 года приходится практически весь объем от общей суммы M&A в размере $20,6 млрд. Разумеется, было заключено еще несколько соглашений, но суммарная стоимость этих сделок не превышает $0,025 млрд, что несущественно.

В оценки IC Insights рынка M&A в области полупроводников входят покупки компаний, производящих или разрабатывающих полупроводники, бизнес-подразделений таких компаний, производственных линий, фабрик по производству пластин, прав собственности на IP чипов, но не входя приобретение компаниями программного обеспечения, компаний, занимающихся производством и поставками материалов, производственного оборудования, компаний, занимающихся корпусированием и тестированием микросхем и компаний, специализирующихся на ПО для автоматизированной разработки микросхем.

Крупнейшей сделкой M&A в 1H2022 стало соглашение китайского инвестиционного консорциума о поглощении обанкротившегося полупроводникового конгломерата Tsinghua Unigroup. Финансово неблагополучная компания погрязла в долгах после 10 лет наращивания своих активов в рамках курса на превращение Китая в самодостаточную экономику в ряде сегментов чипов, а также в ведущего мирового поставщика микросхем. В апреле 2022 года поддерживаемая правительством компания Beijing Jianguang Asset Management Co (JAC Capital) возглавила группу инвестиционных компаний для завершения инвестиций в размере $9,4 млрд в Tsinghua Unigroup, которая управляет Yangtze Memory Technologies — ведущим производителем флэш-памяти NAND в Китае.

Второе по масштабам соглашение M&A в области микроэлектроники — это договоренность Intel в 1H2022 на сумму $5,4 млрд о покупке контрактного производства пластин Tower Semiconductor в Израиле. Ожидается, что эта покупка за наличные будет завершена к началу 2023 года и станет частью усилий Intel по наращиванию контрактных производственных мощностей.

В мае 2022 года калифорнийская компания MaxLinear объявила о планах покупки тайваньской Silicon Motion за $3,8 млрд наличными и акциями. Ожидается, что это приобретение будет завершено в 1H2023 и позволит добавить контроллер флэш-памяти NAND в линейку радиочипов и микросхем для обработки смешанных сигналов.

В апреле 2022 года о соглашении на сумму $1,9 млрд заявила AMD. Соглашение заключено со стартапом Pensando Systems, Милпитас, Калифорния, и касается покупки процессора для обработки пакетов и облачных вычислений. Как ожидается, это позволит AMD расширить свое присутствие на рынке ЦОД, за который компания конкурирует с Intel.

Приобретение Pensando было завершено в мае 2022 года, через три месяца после того, как AMD закрыла сделку с Xilinx в феврале 2022 года. Приобретение Xilinx стало крупнейшей сделкой M&A в истории, т.к. окончательная стоимость покупки выросла до $49.8 млрд, то есть оказалась на 42% выше, чем первоначальная оценка в $35 млрд в момент анонса в октябре 2020 года из-за значительного роста акций AMD в последнюю пару лет.

Источник: gost.ru

--

За новостями микроэлектроники удобно следить в телеграм-канале RUSmicro, также подключайтесь к Сообществу RUSmicro в VK

теги: микроэлектроника слияния и поглощения IC Insights

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.07. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американские производители чипов продолжают доминировать в инвестициях в разработку технологий микроэлектроники / MForum.ru

15.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: 5 крупнейших производителей микроконтроллеров контролируют 82% рынка / MForum.ru

20.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Доля собственного производства ИС в Китае все еще невелика. И быстро не вырастет / MForum.ru

25.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Загрузка фабрик по производству чипов останется высокой / MForum.ru

07.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай завершил 2021 год с долей 4% от общемирового рынка производства микроэлектроники / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 12:32 ABloud Тема: Программное обеспечение (13.12.2021)
[IT. Российское ПО. Вымпелком] «Вымпелком» разработал систему «Маяк», позволяющую прогнозировать загрузку сети 31 августа 2022 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – специалисты ...
Вчера 16:36 ABloud Тема: Карачаево-Черкесская республика (28.08.2011)
[Развитие сетей. Карачаево-Черкессия. билайн] билайн улучшил связь на горнолыжных курортах Карачаево- Черкессии 30 августа 2022 года, Черкесск, пресс-релиз билайн на MForum.ru - ПАО «ВымпелКом» ...
Вчера 12:08 ABloud Тема: Мобильные приложения (10.06.2011)
[Мобильные приложения. Госуслуги. Московская область] Более 200 тысяч раз установили мобильное приложение «Госуслуги Московской области» с начала года Пресс-релиз Мингосуправления ИТ и связи МО ...
Вчера 10:02 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Новосибирская область. МегаФон] МегаФон запустил сеть 4G в "Локомотив Арене" 30 августа 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор подготовил телеком-инфраструктуру для ...
28.08.2022 20:56 ABloud Тема: Омская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Омская область. МТС] МТС обеспечила связью ТК «Квадро» и гипермаркет «Окей» в Омске 26 августа 2022 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС завершила строительство сети LTE внутри ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

30.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V25e представлен официально / MForum.ru

29.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y35 появился в России / MForum.ru

26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 появился в России / MForum.ru

25.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04 представлен официально / MForum.ru

24.08. [Новинки] Анонсы: Сверхкомпактный защищенный смартфон Cubot KingKong Mini2 Pro оценили в $110 / MForum.ru

23.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y02s представлен официально / MForum.ru

22.08. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Lenovo Legion Y70 / MForum.ru

22.08. [Новинки] Слухи: Стали известны ключевые спецификации iQOO Z6 / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен планшет Motorola Moto Tab G62 с 10,6-дюймовым дисплеем / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 8 4G с AMOLED-экраном 90 Гц и чипсетом SD 680 / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ZTE Yuanhang 30S – смартфон на чипсете Unisoc T760 / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buddy 2 появился в Южной Корее / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия POCO M4 5G / MForum.ru

15.08. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Honor Magic V2 представят в декабре / MForum.ru

15.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K50 Extreme недорогой смартфон на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mix Fold 2 – тонкий складной смартфон / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Moto S30 Pro – мощное железо по умеренной цене / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Motorola Razr 2022 получил Snapdragon 8+ Gen / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Moto X30 Pro - первый в мире смартфон с камерой 200 Мп / MForum.ru

11.08. [Новинки] Анонсы: На российском рынке появился смартфон Infinix Note 12 NFC G88 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: