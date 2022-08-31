Микроэлектроника: Итоги 2022 года сформируют всего 4 крупных сделки

31.08.2022, MForum.ru

Если до конца 2022 года не произойдет новых крупных сделок, то стоимость запланированных приобретений окажется ниже среднегодовой. В этом уверены в IC Insights.

После значительного замедления в второй половине 2021 года темпов мегасделок слияния-поглощения в области полупроводников, в первой половине 2022 года они вновь набрали обороты. До текущего момента в 2022 году было объявлено о четырех крупных соглашениях, каждое на сумму от $1,9 млрд до $9,4 млрд, а в результате общая сумма сделок по слияниям и поглощениям за первое полугодие 2022 года достигла $20,6 млрд.

Для сравнения, в первом полугодии 2021 года общая стоимость соглашений о слияниях и поглощениях полупроводниковых компаний, активов, продуктовых линеек и связанных с ними бизнес-операций составила $18,2 млрд. В частности, за этот период было объявлено также о четырех сделках, с разбросом цен от $1,4 млрд до $7,1 млрд.

А вот вторая половина 2021 года "подвела", совокупная стоимость новых сделок по слияниям и поглощениям в области полупроводников составила $4,4 млрд - это самый низкий показатель активности во втором полугодии за период с начала "десятых" годов.

Результаты 2022 года, вероятно, превысят стоимость сделок M&A в 2021 году, составившую $22,7 млрд. Тем не менее, если в оставшуюся часть года не случится значительно больше сделок M&A, то итоги года не дотянут до среднегодовых $29 млрд (± $2 млрд), не считая 2020 год с его рекордными $117,9 млрд. Пик 2020 года был связан с поглощением компанией AMD известного производителя программируемой логики — компании Xilinx, а также с попыткой NVidia приобрести британской компании — разработчика архитектуры ARM у японской компании SoftBank за $40 млрд в виде денег и акций. NVidia, как мы знаем, вынуждена была отказаться от этой сделки, столкнувшись с противодействием регуляторов США, UK и Евросоюза из антимонопольных соображений.

На 4 крупнейших соглашения, анонсированных в 1-й половине 2022 года приходится практически весь объем от общей суммы M&A в размере $20,6 млрд. Разумеется, было заключено еще несколько соглашений, но суммарная стоимость этих сделок не превышает $0,025 млрд, что несущественно.

В оценки IC Insights рынка M&A в области полупроводников входят покупки компаний, производящих или разрабатывающих полупроводники, бизнес-подразделений таких компаний, производственных линий, фабрик по производству пластин, прав собственности на IP чипов, но не входя приобретение компаниями программного обеспечения, компаний, занимающихся производством и поставками материалов, производственного оборудования, компаний, занимающихся корпусированием и тестированием микросхем и компаний, специализирующихся на ПО для автоматизированной разработки микросхем.

Крупнейшей сделкой M&A в 1H2022 стало соглашение китайского инвестиционного консорциума о поглощении обанкротившегося полупроводникового конгломерата Tsinghua Unigroup. Финансово неблагополучная компания погрязла в долгах после 10 лет наращивания своих активов в рамках курса на превращение Китая в самодостаточную экономику в ряде сегментов чипов, а также в ведущего мирового поставщика микросхем. В апреле 2022 года поддерживаемая правительством компания Beijing Jianguang Asset Management Co (JAC Capital) возглавила группу инвестиционных компаний для завершения инвестиций в размере $9,4 млрд в Tsinghua Unigroup, которая управляет Yangtze Memory Technologies — ведущим производителем флэш-памяти NAND в Китае.

Второе по масштабам соглашение M&A в области микроэлектроники — это договоренность Intel в 1H2022 на сумму $5,4 млрд о покупке контрактного производства пластин Tower Semiconductor в Израиле. Ожидается, что эта покупка за наличные будет завершена к началу 2023 года и станет частью усилий Intel по наращиванию контрактных производственных мощностей.

В мае 2022 года калифорнийская компания MaxLinear объявила о планах покупки тайваньской Silicon Motion за $3,8 млрд наличными и акциями. Ожидается, что это приобретение будет завершено в 1H2023 и позволит добавить контроллер флэш-памяти NAND в линейку радиочипов и микросхем для обработки смешанных сигналов.

В апреле 2022 года о соглашении на сумму $1,9 млрд заявила AMD. Соглашение заключено со стартапом Pensando Systems, Милпитас, Калифорния, и касается покупки процессора для обработки пакетов и облачных вычислений. Как ожидается, это позволит AMD расширить свое присутствие на рынке ЦОД, за который компания конкурирует с Intel.

Приобретение Pensando было завершено в мае 2022 года, через три месяца после того, как AMD закрыла сделку с Xilinx в феврале 2022 года. Приобретение Xilinx стало крупнейшей сделкой M&A в истории, т.к. окончательная стоимость покупки выросла до $49.8 млрд, то есть оказалась на 42% выше, чем первоначальная оценка в $35 млрд в момент анонса в октябре 2020 года из-за значительного роста акций AMD в последнюю пару лет.

Источник: gost.ru

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теги: микроэлектроника слияния и поглощения IC Insights