Микроэлектроника: Топ-15 полупроводниковых компаний зафиксировали рост на 21% в 1q2021

MForum.ru
28.05.2021,
IC Insights оценили развитие бизнеса Топ-25 крупнейших поставщиков полупроводников в 1q2021. Ниже приведены данные по Топ-15.
Если посмотреть на то, какие страны доминируют в списке, это США с 8 компаниями, Южная Корея, Тайвань и вся Европа - каждая с двумя компаниями. На долю Японии пришлась 1 компания. В Топ-15 попали 6 безфабричных компании (Qualcomm, Broadcom, NVidia, MediaTek, AMD, Apple), и одно чисто контрактное производство TSMC.
Если исключить из ренкинга компанию TSMC, то на 15-м месте оказалась бы европейская NXP с ее продажами в $2,503 млн по итогам 1q2021. В целом объем продаж, приходящийся на Топ-15 поставщиков микроэлектроники вырос на 21% в 1q2021 год к году. Это на 3 процентных пункта больше, чем рост всего рынка микроэлектроники, который оценивается в 18%. Для попадания в Топ-15 с каждым годом требуется зарабатывать все больше, сейчас, например, 14 компаний из Топ-15 показали продажи за квартал на суммы от $3 млрд и выше. Для того, чтобы попасть на 15-е место ренкинга потребовались продажи почти на $2.6 млрд за квартал.
В ренкинге есть две новых компании, которые впервые в нем оказались - компания Mediatek и AMD. Они заменили, соответственно, HiSilicon и Sony в топ-15.
HiSilicon которая годом ранее поднялась на 12-е место в Топ-15, это дочерняя компания Huawei, которая и обеспечивала 90% объема продаж для HiSilicon. Санкции США лишили Huawei/HiSilicon заказывать производство разработанных HiSilicon чипов на TSMC, начиная с 4q2020.
Объемы продаж чипов AMD выросли на 93% в 1q2021 год к году, это самый высокий результат по всем компаниям ренкинга, что позволило AMD подняться в нем сразу на 7 позиций, заняв 11-е место. Более того, компания ожидает, что ее продажи в 2021 году также покажут прирост на 50% год к году.
MediaTek также показала удивительные 90% роста объемов продаж в 1q2021 и благодаря этому поднялась на 10-е место, прыгнув сразу на 6 позиций вверх.
Интересно, что в целом максимальный рост продаж год к году показали именно безфабричные компании - AMD, MediaTek, Qualcomm, NVidia, продажи каждой из этих компаний выросли более, чем на 50%.
13 из Топ-15 компаний показали рост объемов продаж по итогам квартала, измеряемый двузначным числом. И только 1 компания - Intel - показала снижение объемов.
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теги: микроэлектроника
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