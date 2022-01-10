Полупроводники: Продажи полупроводников в 2022 году продолжат расти

MForum.ru
10.01.2022,
Согласно IC Insights, в 2022 году продолжится рост продаж полупроводников - на 11%, что продолжит рост на 25% в 2021 году. Рост выше среднего ожидается практически во всех продуктовых категориях, что обещает отрасли рекордно высокие доходы в 2022 году, хотя темпы роста и замедлятся, если сравнивать с 2021 годом.
Согласно прогнозу IC Insights, общий объем продаж в отрасли в 2022 году может достичь $680,6 млрд.
Основную часть продаж обеспечат продажи ИС, они вырастут +11% в 2022 году до $565,1 млрд. Ожидается, что и остальные категории вырастут в среднем на те же 11% до уровня $115,5 млрд.
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теги: полупроводники IC Insights прогнозы микроэлектроника
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