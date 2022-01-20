Микроэлектроника: Продажи интегральных схем могут вырасти на двузначное число третий год подряд

MForum.ru

Микроэлектроника: Продажи интегральных схем могут вырасти на двузначное число третий год подряд

20.01.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

И тогда это будет первый трехлетний период за последние 25 лет.

IC Insights прогнозирует, что рынок в 2022 году вырастет на 11% после того, как он вырос на 26% в 2021 году и на 13% в 2020 году. Если прогнозу суждено сбыться, то период 2020-2022 станет первым трехлетним периодом за период в 25 лет, когда рынок показывает рост на двузначную цифру год за годом. В прошлый раз, это был 4-летний период - 1992-1995.

На картинке ниже показаны годы, когда рост рынка достигал или превышал 25%.

Индустрия интегральных схем остается очень устойчивой. В 2019 году рынок пережил резкое падение на -15%, затем, в первой половине 2020 года он столкнулся с серьезной экономической неопределенностью из-за глобальной пандемии Covid-19.

Пандемия привела к изменению образа жизни людей. Частные лица, предприятия, преподаватели и правительства все чаще обращаются к цифровым операциям, что послужило катализатором значительного роста продаж интегральных схем во второй половине 2020 года, а также в 2021 году.

Устойчивый спрос в сочетании с ростом средних отпускных цен привел к 26%-ному росту рынка интегральных схем в 2021 году.

Аналитики IC Insights прогнозируют, что продажи ИС увеличатся на 11% в 2022 году до нового рекордного уровня в $565,1 млрд после того, как в 2021 году они впервые превысили планку в $0.5 трлн, достигнув $509,8 млрд.

@RUSmicro - телеграм-канал о микроэлектронике и электронике - присоединяйтесь!

--

теги: микроэлектроника тренды IC Insights

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Схватка трех гигантов - чего ожидать от TSMC, Samsung Electronics и Intel в ближайшие годы / MForum.ru

12.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае насчитывается более 350 тысяч компаний, занятых в сегменте микроэлектроники / MForum.ru

04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Bosch приступила к массовому производству пластин SiC / MForum.ru

16.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: GaN on Si - на стыке миров / MForum.ru

12.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Аналитики обещают снижение цен на DRAM в 4q2021 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 15:02 ABloud Тема: Отечественное оборудование (30.01.2005)
[Российское оборудование 5G / LTE] Ростех представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G 20 января 2022 г., пресс-релиз через MForum.ru. Глава Ростеха Сергей Чемезов представил ...
Сегодня 14:16 ABloud Тема: Промышленные роботы (23.04.2015)
[Промышленные роботы. Практика внедрения] Робот ABB помогает разгрузить рабочих немецкого производителя технического текстиля Идея автоматизации производства с помощью роботов становится все ...
Сегодня 13:14 ABloud Тема: Горнодобыча (25.10.2021)
[Цифровые технологии и горнодобыча] Пресс-релиз через MForum.ru, 20.01.2022, АО «СУЭК» оптимизирует добычу угля на разрезе «Тугнуйский» с использованием цифровых технологий и промышленного интернета ...
Сегодня 11:06 ABloud Тема: билайн бизнес" (19.07.2011)
[B2B-услуги. Интернет-торговля] билайн бизнес внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов билайн бизнес обеспечил сеть интерьерных салонов «Bоxx» в Калининграде сервисом видеотрансляций. ...
Сегодня 10:53 ABloud Тема: MVNO (Mobile Virtual Network Operator). mvno operators (30.01.2005)
[MVNO] Компания Гринатом, дочерняя структура Росатом, получила лицензию на оказание услуг мобильной связи. Срок лицензии - 5 лет. Об этом пишут Анастасия Гаврилюк и Никита Королев, КоммерсантЪ Это ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.01. [Новинки] Слухи: Портфолио Vivo может пополнить планшет на Snapdragon 870 / MForum.ru

20.01. [Новинки] Слухи: Nokia G21 готовится к анонсу в Индии / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy S22 Ultra появились в сети / MForum.ru

19.01. [Новинки] Слухи: TCL 30 и TCL 30+ замечены на рендерах / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y55 5G c Dimensity 700 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G замечен у регуляторов / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y21e представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Складной смартфон Google Pixel Notepad будет дешевле аналогов / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Realme C35 (RMX3511) с чипсетом UNISOC и 4 Гб ОЗУ замечен в Geekbench / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Планшет Motorola Tab G70 стал доступен в Бразилии / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A36 представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Blue Charm 10 – бюджетная новинка с корпусом из стекла / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: OnePlus 10 Pro представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Motorola Razr 3 будет основан на Snapdragon 8 Gen 1 / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme 9i представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Honor Magic V представлен официально / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон TCL Flex V на Snapdragon 765G представлен официально / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Moto G71 5G на Snapdragon 695 представлен официально / MForum.ru

10.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Lenovo Legion Y700 / MForum.ru

07.01. [Новинки] Анонсы: Oppo A96 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: