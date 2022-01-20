Микроэлектроника: Продажи интегральных схем могут вырасти на двузначное число третий год подряд

MForum.ru
20.01.2022,
И тогда это будет первый трехлетний период за последние 25 лет.
IC Insights прогнозирует, что рынок в 2022 году вырастет на 11% после того, как он вырос на 26% в 2021 году и на 13% в 2020 году. Если прогнозу суждено сбыться, то период 2020-2022 станет первым трехлетним периодом за период в 25 лет, когда рынок показывает рост на двузначную цифру год за годом. В прошлый раз, это был 4-летний период - 1992-1995.
На картинке ниже показаны годы, когда рост рынка достигал или превышал 25%.
Индустрия интегральных схем остается очень устойчивой. В 2019 году рынок пережил резкое падение на -15%, затем, в первой половине 2020 года он столкнулся с серьезной экономической неопределенностью из-за глобальной пандемии Covid-19.
Пандемия привела к изменению образа жизни людей. Частные лица, предприятия, преподаватели и правительства все чаще обращаются к цифровым операциям, что послужило катализатором значительного роста продаж интегральных схем во второй половине 2020 года, а также в 2021 году.
Устойчивый спрос в сочетании с ростом средних отпускных цен привел к 26%-ному росту рынка интегральных схем в 2021 году.
Аналитики IC Insights прогнозируют, что продажи ИС увеличатся на 11% в 2022 году до нового рекордного уровня в $565,1 млрд после того, как в 2021 году они впервые превысили планку в $0.5 трлн, достигнув $509,8 млрд.
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теги: микроэлектроника тренды IC Insights
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