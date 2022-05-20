Микроэлектроника: Доля собственного производства ИС в Китае все еще невелика. И быстро не вырастет

MForum.ru
20.05.2022,
Аналитики IC Insights отмечают, что китайское производство ИС даже в 2026 году достигнет лишь чуть больше, чем пятая часть всего производства ИС в Китае. Почти 80% рынка по-прежнему будет приходиться на производства микросхем, принадлежащие иностранным компаниям. Объем ИС, которые произведут китайские предприятия в 2026 году, оценивается в 21,2% от всего производства ИС в Китае.
Хотя Китай стал крупнейшим в мире потребителем микросхем и, очевидно, старается повысить долю собственного их производства, стремясь к минимизации импорта, сделать это быстро не получилось. Не факт, что этого окажется достижимо и в какой-то ближайший период.
Объем рынка микросхем, произведенных в Китае год от года растет (кроме 2019 года), но объем продаж микросхем, произведенных китайскими производителями, растет не столь быстро, хотя доля отечественного производства постепенно увеличивается.
В частности, по итогам 2021 года в общем объеме произведенных в Китае микросхем, который оценивается в $186,5 млрд, доля собственно китайских микросхем составила $31,2 млрд или 16,7%. Это, конечно, больше, чем 12,7% десятью годами ранее, в 2011 году. Но рост на 4 п.п. за 10 лет это… не очень много. В ближайшие годы IC Insights вангуют продолжение роста до 21,2% в 2026 году, но и это означает средние темпы роста в 0.9 п.п. в год.
Из $31,2 млрд на долю китайских компаний со штаб квартирой в Китае приходится $12,3 млрд (39.4%), что соответствует 6,6% всего рынка микросхем made in China.
По оценкам IC Insights, из $12,3 млрд ИС, произведенных китайскими компаниями со штаб-квартирой в Китае, порядка $2,7 млрд дали IDM, а $9,6 млрд — контрактные производства, прежде всего, SMIC.
Если производство микросхем в Китае вырастет до $58,2 в 2026 году, как прогнозируют в IC Insights, это составит лишь 8,1% от общего прогнозируемого объема мирового рынка ИС в 2026 году, объем которого аналитики оценивают на уровне $717,7 млрд. Даже если пересчитать эту долю с учетом значительных наценок, которые делают компании, занимающиеся перепродажей ИС, закупаемых на китайских контрактных производствах, на долю китайских микросхем придется около 10% глобального рынка микросхем в 2026 году.
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теги: микроэлектроника Китай
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