Микроэлектроника: Аналитики обещают снижение цен на DRAM в 4q2021

MForum.ru
12.11.2021,
Несмотря на глобальный дефицит чипов, IC Insights прогнозирует, что после значительного роста цены на DRAM по итогам 4q2021 снизятся.
Покупатели памяти DRAM осторожно относились к размещению больших заказов, вместо этого они предпочитают тщательно управлять запасами. При этом цены на DRAM за первые 8 месяцев 2021 года выросли на 41%, поднявшись с $3.37 в январе до $4,77 в августе 2021 года.
А вот в сентябре средняя цена DRAM cнизилась на 3% до $4,77, что на 37% больше, чем было на начало года.
Столь значительный рост цены на память в 2021 году был предсказуем после 2019 года, когда средняя цена продажи DRAM упала на 44%. В 2020 году рынок мог бы расти, но помешали антипандемийные меры. В 2021 году экономика ряда стран к ним более-менее приспособилась, начав восстановление и удовлетворяя отложенный спрос. Время исполнения заказов растянулось, поскольку многие покупатели, располагая достаточными складскими запасами чипов, стараются заказать дополнительные партии, что разгоняет ценовое ралли.
Тем не менее, ничто не вечно, и сейчас многие поставщики и потребители DRAM создали достаточные товарные запасы этих продуктов. Это стимулирует участников рынка возобновить конкуренцию за заказчиков, что может удовлетворить текущий спрос на DRAM и привести к снижению цен относительно уровней, достигнутых за 9M2021.
Согласно прогнозам IC Insights, цены на DRAM в 4q2021 снизятся на 0-5%.
Аналитики компании прогнозируют рост глобальных отгрузок смартфонов с 5G до 575 млн единиц в год. При этом и эти производители могут обойтись без закупок чипов в 4q2021, поскольку уже располагают значительными товарными запасами, которые они намерены сократить. Это выступит фактором охлаждения рынка и приведет, как минимум, к стабилизации цен, а, как максимум, к их снижению в 4q2021.
Еще один ограничивающий фактор в плане спроса на чипы DRAM в 4q2021 - это нехватка других микросхем - из-за нехватки чипов драйверов, микросхем управлениям питанием и других периферийных микросхем, как ожидается, могут снизиться объемы выпуска видеокарт, что снизит потребность в микросхемах DRAM для них.
На рисунке показана квартальная динамика рынка DRAM. Нетрудно заметить, что в 3Q2021 фиксируется самый высокий уровень средних цен, что при сравнительно стабильно-высоком уровне объема поставок чипов в штуках привело к рекордно высокому за период объему поставок в деньгах. Возможно в 4q2021 процесс "возгонки" цен остановится, хотя бы временно.
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теги: микроэлектроника тренды кризис нехватки чипов прогнозы ICInsights
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