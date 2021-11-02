IoT: Проникновение умных счетчиков газа в Европе достигло 33% в 2020 году

02.11.2021, MForum.ru

Такие оценки предлагает аналитическая компания Berg Insight. Установленная база смарт-счетчиков газа в Европе оценивается в 39 млн единиц, что соответствует уровню проникновения в 33%. Ожидаемые темпы роста установленной базы - 10,1% в год в период 2020-2026, что должно поднять число установленных счетчиков до 70,1 млн штук к концу периода.

Годовые объемы отгрузки счетчиков составляют 6,5 млн в 2020 году. Как ожидается, они останутся на том же уровне в 2021 и 2022 годах, а затем постепенно снизятся по мере завершения крупномасштабных развертываний.

В 2020 году наиболее активно внедрение смарт-счетчиков шло в Италии, Франции, Великобритании и Нидерландах. На них в общей сложности пришлось 95% всех поставок смарт-счетчиков. И если оснащение хозяйств счетчиками в Италии, Франции, Нидерландов вскоре будет завершено, то рынок Великобритании еще только идет к максимальным годовым объемам, которые прогнозируются на уровне 3,0-3,6 млн единиц в 2022-2025 годы. Бельгия и Ирландия - еще два рынка, которые, как ожидаются, внесут существенный вклад в объемы потребления счетчиков.

Любопытно, что подключение счетчиков газа имеет свою специфику, как правило, их подключают по радио на частоте 169 МГц, либо к сетям сотовой связи 2G/3G. В ближайшие годы грядет переход на новые типы подключений, например, в Италии впервые в Европе начали подключать газовые счетчики к сетям NB-IoT.

В связи с планами Европы все в большей степени использовать водород, ожидается, что вскоре возникнет спрос на соответствующие счетчики, которые будут отличаться конструкцией.

--

теги: IoT NB-IoT смарт-счетчики счетчики газа прогнозы тренды Berg Insights

--