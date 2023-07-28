NB-IoT: МегаФон автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике с использованием NB-IoT

MForum.ru
28.07.2023,
Кто бывал в Геленджике, скорее всего, знает или сталкивался с проблемами водоснабжения в летний период. Город старается решать эту проблему, но с учетом роста числа туристов, сделать это непросто. МегаФон внес свою лепту - обеспечив услугу онлайн-мониторинга ситуации с водоснабжением в Геленджике. Платформа оператора позволяет отслеживать фактический объем потребления воды, что увеличивает выручку ресурсоснабжающей организации.
Решение МегаФона "Онлайн-мониторинг воды" внедрила компания "Концессия водоснабжения Геленджик", управляющая коммунальной инфраструктурой города. Под контроль подключенных счетчиков взято 100 объектов - гостиницы, многоэтажки и частные дома. Специальные модули, установленные в том числе в колодцах частного сектора, замеряют потребление воды жильцами и автоматически передают их на платформу онлайн-мониторинга.
Решение МегаФона основано на стандарте NB-IoT на частоте 800 МГц, что позволяет "добивать" до платформы даже тем датчикам, которые установлены ниже уровня земли. Информация передается на платформу по выделенному каналу связи, это гарантирует ее защищенность. Данные резервируются.
Ресурсоснабжающая компания может наблюдать данные потребления с почасовой разбивкой. Это позволяет анализировать потребление в течение суток, выявляя часы повышенной нагрузки и соответственно настраивая подачу. Данные с платформы идут в биллинг.
Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», - отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.
В рамках второго этапа приборы учета будут устанавливаться на водопроводную магистраль, что позволит анализировать объемы воды на входе и выходе, что позволит выявлять технические потери воды из-за аварий или незаконные врезки.
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теги: МегаФон внедрения NB-IoT b2b B2B системы водоснабжение коммунальные услуги мониторинг умные счетчики
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