IoT: ВымпелКом и ГЛОНАСС углубляют сотрудничество

MForum.ru
15.06.2023,
Компании подписали соглашение, предусматривающее сотрудничество в области внедрения новых цифровых технологий и развитие направления Умного города с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС". Впереди - совместные пилотные проекты, разработка решений, создание сервисов в сферах IoT, M2M, облачных технологий и кибербезопасности.
Конкретика сотрудничества мне пока что не очень ясна. Можно предположить, что в его основе - возможная синергия технологий спутниковой и наземной мобильной связи. Прежде всего, в области беспилотного транспорта и, в целом, обеспечения подключенности.
Ранее у ВымпелКом уже был опыт работы с ЭРА-ГЛОНАСС: в 2014 году совместно с ГК "Скаут" были проведены тесты модулей, оснащенных SIM-чипом Вымпелком на предмет оперативного переключения с профиля оператора связи на профиль ЭРА-ГЛОНАСС для вызова экстренных служб.
больше информации о сотовой связи в метро
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теги: ВымпелКом ГЛОНАСС билайн ЭРА-ГЛОНАСС
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