Телеком: IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle

MForum.ru

Телеком: IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle

13.11.2019, MForum.ru

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Билайн и IT-компания Инфосистемы Джет провели тесты технологии Non-IP Data Delivery (NIDD) для IoT. Если дословно, Non-IP Data Delivery это передача данных, не основанная на интернет-протоколе. В чем идея отхода от классики? В том, чтобы понизить энергозатраты на передачу, продлив, тем самым, жизненный цикл IoT-устройств, чтобы защитить передаваемые данные и снизить нагрузку на сети оператора. Это, в свою очередь, даст возможность подключить миллионы устройств к существующей инфраструктуре.

IoT без IP от Билайн, Инфосистемы Джет и Oracle

Когда идет речь о NIDD и энергетической эффективности, то ожидается, что такие устройства смогут работать без замены батареи, минимум, несколько лет. Более того, поскольку NIDD-устройства проще с точки зрения функциональности (на стороне оконечных устройств), то стоимость и габариты таких устройств, как ожидается, окажутся заметно меньше, чем у традиционных IoT-устройств, применяемых в настоящее время.

Что сделали Билайн и Инфосистемы Джет? Они испытали устройство производства Quectel на IoT-сети Билайн. Применялся сетевой элемент Oracle SCEF (Service Capabilities Exposure Function). Такой подход позволяет определять локацию устройства на сети оператора без использования GPS/ГЛОНАСС, а также получать уведомления о событиях, например, об активации или смене местоположения устройства.

В ходе испытаний технологию подготовили к коммерческому использованию, в том числе, в партнерских проектах.

Кому адресована технология NIDD? Прежде всего, крупных корпоративным и государственным заказчикам, перед которыми стоит задача построения закрытой IoT-инфраструктуры. Для них NIDD обеспечит не только уже перечисленные сниженные энергозатраты, миниатюрность и т.п., но также более высокую степень безопасности в силу того, что используются устройства, не получающие IP-адресов. Коммуникация с такими устройствами разрешается только авторизованным подсистемам внутри операторской сети. Кроме того, для SIM-карт, выпускаемых под использование в устройствах NIDD, не выделяется абонентский номер телефона (MSISDN). В итоге оператор получает возможность экономии на ресурсе нумерации, а устройства IoT защищены от фрода через звонки на них, SMS. Да и платную подписку на такое устройство уже не "повесить".

Максим Павлов, руководитель службы по М2М/IoT-продуктам Департамент М2М и IoT ПАО «ВымпелКом»:

«Технология Non-IP Data Delivery — это следующий шаг в развитии сотовых сетей IoT, позволяющий нашим клиентам создавать изолированные корпоративные беспроводные сети для систем промышленной автоматизации и умных городских решений».

Денис Гудцов, старший пресейл-консультант по операторским решениям «Инфосистемы Джет»:

«Коммерческая услуга подключения устройств Non-IP с применением Oracle SCEF позволит оператору расширить спектр предоставляемых услуг и предложить клиентам абсолютно новые виды сервисов, которые по совокупности характеристик превосходят существовавшие ранее альтернативы. Для абонентов Билайн и пользователей IoT-услуг данная технология интересна с точки зрения инноваций, например, в логистике, управлении распределенной инфраструктурой в крупных компаниях или при построении решений для умных городов».

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теги: телеком Билайн IoT NIDD Oracle Вымпелком 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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