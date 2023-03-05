Итоги: МТС отчиталась за 4q2022

05.03.2023, MForum.ru

Если одним слайдом, то можно отметить рост выручки Группы МТС - на фоне всего происходящего уже очень хороший результат. Также Группа МТС показала чистую прибыль за 2022 год в размере 32,6 млрд рублей.

Компания отмечает, что в 4q2022 консолидированная выручка Группы МТС выросла в основном за счет положительного вклада таких вертикалей, как Телеком, Финтех и Медиа.

Вячеслав Николаев, президент и председатель правления Группы МТС, отметил:

"По итогам 2022 года МТС продемонстрировала стабильную работу в условиях меняющейся внешней ситуации. В текущей обстановке мы сосредоточены на бесперебойном предоставлении качественных услуг для наших клиентов, а также на обеспечении непрерывности бизнеса.

МТС укрепила лидерство в В2В-телекоме по итогам 2022 года. Компания занимает наибольшую долю рынка М2М/1оТ-подключений и публично объявленных проектов Ргivаtе LТЕ. Также хочу отметить рост АdТесh направления, запуск платформы МТС Ехоlvе, которая позволяет клиентам создавать собственные сервисы для эффективных коммуникаций.

Важно также подчеркнуть, что реализуемая нами стратегия развития экосистемы цифровых продуктов на платформе сильного телекома в очередной раз подтвердила свою актуальность. Экосистемная выручка МТС по итогам 2022 года выросла на 67% и составила более 100 млрд рублей. Несмотря на высокий уровень внешней неопределенности, мы продолжаем фиксировать рост наших цифровых вертикалей - МТС Медиа, МТС Епtertainment и других. Мы также отмечаем успехи новых направлений и продуктов, таких как МТС Тravel и МТС Строки.

В феврале 2023 года на некоторые наши дочерние компании были наложены ограничительные меры со стороны ряда иностранных правительств. В настоящее время мы изучаем воздействие данных ограничений на бизнес. Топ-менеджмент компании принимает все соответствующие меры для смягчения возможных негативных последствий".

Основные показатели направлений:

Телеком

Выручка от услуг связи в России в 2022 году выросла на 4,6% год к году до 435,6 млрд руб.

Абонентская база в России осталась на уровне 80,0 млн абонентов на конец 2022 года.

Продажи телефонов и аксессуаров в России сократились на 36,7% год к году до 43,6 млрд руб. в 2022 году.

Количество ежемесячных активных пользователей приложения «Мой МТС» незначительно увеличилось до уровня 26,4 млн на конец 2022 года.

Медиа

Количество пользователей ОТТ платформы увеличилось на 63,4% год к году до 6,6 млн по состоянию на конец 2022 года.

Общее количество абонентов платного ТВ (Спутниковое, кабельное, IРТ\/, ОТТ) выросло на 32,6% год к году до 11,1 млн на конец отчетного периода.

Финтех

Выручка от финансовых услуг в 2022 году выросла на 40,4% год к году, достигнув 68 млрд руб.

Количество клиентов МТС-Банка увеличилось на 19,4% год к году до 3,5 млн на конец 2022 года.

Экосистема

Количество экосистемных клиентов МТС возросло до уровня 13,5 млн на конец 2022 года, что на 52,7% выше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента увеличился с 1,43 в 4кв. 2021 года до 1,6 в 4 кв. 2022 года.

Выручка Группы в 4q2022 увеличилась на 1,6% до 144,4 млрд руб. преимущественно за счет роста доходов от базовых услуг связи, а также финансовых и медиа сервисов.

В то же время снижение продаж телефонов и аксессуаров ввиду введенных импортных ограничений значительно ограничило рост выручки, при этом оказав слабое влияние на OIBDA Группы.

OIBDA Группы в 4q2022 незначительно увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года на фоне роста затрат на мотивацию персонала и признания единоразовых расходов. Вместе с тем уровень OIBDA был поддержан ростом Телеком, Финтех и Медиа вертикалей.

Чистая прибыль Группы в 4q2022 составила 5,4 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года негативное влияние оказали отрицательные курсовые разницы в связи с ослаблением курса рубля относительно окончания 3q2022, более высокие расходы по налогу на прибыль на фоне увеличения отложенного налогового обязательства в течение квартала, а также возросшие финансовые расходы.

Капитальные затраты Группы в 4q2022 и за 12 месяцев 2022 года составили 36,3 млрд руб. и 111,2 млрд руб. соответственно и были направлены на развитие и модернизацию сети, развитие цифровой экосистемы и выполнение регуляторных требований.

(Обратим внимание на заметный прирост капзатрат в 4q2022 - может ли он трактоваться как то, что компания нашла способ приобретения какого-то оборудования или "запчастей" в достаточно значительных количествах? Или причина в чем-то еще?).

На конец 4q2022 чистый долг Группы МТС составил 383,7 млрд руб., средневзвешенная ставка по чистому долгу - 7,4%. Увеличение ставки на 0,2 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом связано со снижением ставок денежного рынка в течение 4q2022. Соотношение чистого долга к LТМ скорректированного показателя ОIBDA Группы сократилось с 1,9х в 3q2022 до уровня 1,7х на конец 2022 года. (Чистый долг не включает обязательств группы МТС по аренде, а скорректированная OIBDA не включает убыток от обесценения внеоборотных активов на 490 млн руб.)

Ключевые финансовые и операционные показатели по России (более 98% выручки Группы МТС)

8) Действующие салоны на конец периода, собственные и франчайзи.

🔺 Выручка от услуг связи в России в 4q2022 выросла на 5,5% год к году до 114,3 млрд руб. (В2С и В2В сегменты), а также роста рекламного направления (МТС Маркетолог). Отмечу, что выданного операторам разрешения на аккуратные корректировки тарифов в сторону увеличения, им явно не хватает.

🔺 Доходы от банковских услуг продолжили рост преимущественно в результате расширения кредитного портфеля, и в 4q2022 увеличились на 33,1% год к году до уровня 18,0 млрд руб.

🔺 В ритейле продажи телефонов и аксессуаров упали на 43,7% год к году (!) до отметки 11,7 млрд руб. за квартал. Результат действия санкций. Как видим, параллельный и прочий импорт, появление китайских и российских моделей пока что, если и помогает, то слабо.

МТС и акционеры

В июне 2022 на годовом общем собрании акционеров (ГОСА) акционеры МТС утвердили годовые дивиденды на основе финансовых результатов Компании за 2021 год. Дивиденды составили 33,85 руб. на одну обыкновенную акцию или итого 66,3 млрд руб., включая выплаты по квазиказначейским акциям МТС.

Выплаты дивидендов за 2021 год в размере 48,2 млрд руб. завершились 16 августа 2022 года. Владельцы АДР получают право на выплату дивидендов только после конвертации депозитарных расписок в обыкновенные акции ПАО «МТС» в соответствии с действующим российским законодательством, принимая во внимание правовые и нормативные ограничения, которые существуют и/или могут появиться в будущем. В рамках депозитарного договора гарантированный период для конвертации АДР в обыкновенные акции ПАО «МТС» закончился 12 января 2023 года (включительно), и, по в трактовке компании, депозитарий может продолжить конвертацию АДР в обыкновенные акции и/или продать нерасконвертированные акции для распределения полученных средств среди держателей АДР. В январе-феврале 2023 года была произведена выплата дивидендов по АДР, расконвертированным после даты отсечки (12 июля 2022), в размере 0,36 млрд руб.

В других странах:

В Армении выручка за 4q2022 выросла на 6,4% год к году до 13,3 млрд драмов в результате увеличения дата-трафика, большего количество активных абонентов и доходов от смс-рассылок.

Рост выручки по итогу 2022г обусловлен более высокой туристической активностью, ростом доходов от контентных услуг и смс-рассылок. OIBDA в Армении за 4 квартал и 2022 год составила 6,9 млрд и 27,5 млрд драмов соответственно с учетом роста предоставления услуг передачи голоса и данных, смс-рассылок и оптимизации затрат по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Абонентская база на конец 4 кв. 2022 года составила 2,3 млн пользователей, что сопоставимо с уровнем предыдущего квартала.

Выручка "МТС Беларусь" в 4q2022 увеличилась на 6,5% год к году до уровня 392 млн белорусских руб.

Рост по итогам года составил 6,8% за счет роста доходов от передачи данных.

Показатель OIBDA в 4q2022 вырос на 10,3% до 193 млн белорусских руб. на фоне роста доходов от передачи данных, роста маржи ритейл и доходов фиксированного бизнеса. Рост 01В0А в 2022 году составил 9,2%.

Абонентская база в Белоруссии существенно не изменилась и осталась на уровне 5,7 млн пользователей на конец отчетного периода.

МТС не консолидирует финансовые результаты СООО МТС.

Корпоративные новости МТС

В мае Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации («Комиссия») удовлетворила ходатайство МТС сохранить программу американских депозитарных расписок («АДР»), Комиссия разрешила МТС продолжить обращение АДР компании за пределами России до 12 июля 2022 года включительно.

В июне МТС направила в JPMorgan Chase Bank N.A., банк-депозитарий в рамках действующей программы АДР, заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 года.

В июле МТС получила уведомление от Нью-Йоркской Фондовой Биржи (NYSE) о том, что сотрудники NYSE начали процедуру делистинга АДР ПАО «МТС».

В августе МТС получила уведомление от Нью-Йоркской Фондовой Биржи о том, что АДР ПАО «МТС» были делистингованы 8 августа 2022. По условиям Депозитарного соглашения, гарантированный период для конвертации АДР ПАО «МТС» в обыкновенные акции ПАО «МТС» завершился 12 января 2023 года (включительно).

В августе МТС подала уведомление в адрес КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) о начале автоматической конвертации АДР в обыкновенные акции ПАО «МТС», в соответствии с требованием российского законодательства. КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) является российским депозитарием, в котором открыт счет депо депозитарной программы МТС. В процессе автоматической конвертации российские депозитарии, осуществлявшие учет АДР, списали со счетов держателей АДР и зачислили на счета держателей обыкновенные акции ПАО «МТС».

В феврале 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) и Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) включили МТС-Банк в список лиц, подпадающих под санкции в соответствии с применимыми санкционными нормами, принятыми США и Великобританией соответственно.

Таким образом, МТС-Банк попал под действие так называемых «блокирующих» санкций (заморозка активов) со стороны США и Великобритании. Среди прочего, эти санкции требуют от третьих сторон США и Великобритании, включая банки, заблокировать или заморозить активы, которые МТС-Банк хранит у таких сторон, или иным образом заблокировать расчеты между МТС-Банком и его контрагентами.

В настоящее время невозможно надежно оценить полное влияние и потенциальные последствия наложенных санкций на МТС-Банк в отношении деятельности, активов и обязательств Группы. Руководство полагает, что принимаются надлежащие меры для смягчения соответствующих негативных последствий.

Облигации и займы

В декабре МТС выпустила биржевые облигации серии 001Р-23 номинальным объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 8,40% годовых и сроком обращения - 2 года.

В ноябре МТС объявила о запросе согласия в отношении еврооблигаций со сроком погашения в 2023 году для рассмотрения и утверждения: (i) изменения порядка платежей, что даст право на осуществление прямых выплат в рублях и (ii) прочих предлагаемых поправок к Договору о доверительном управлении и положениям и условиям Облигаций.

Собрание в формате видеоконференции состоялось 13 декабря 2022 г. В соответствии с условиями внеочередного решения купонный платеж по облигациям от 30 ноября 2022 был выплачен Компанией в соответствии с измененным механизмом выплат в течение шестидесяти (60) календарных дней с 30 ноября 2022 года, то есть до 30 января 2023 года.

Слияния и поглощения

В октябре ПАО «МТС» и ООО «МТС Авто», 100% дочерняя компания МТС, объявили об инвестициях в группу компаний «Навител», российского провайдера навигационных и картографических решений. По итогам сделки МТС сможет сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта. Основанная в 2006 году группа компаний «Навител» является разработчиком и дистрибутором навигационного ПО, независимым в России провайдером геосервисов и услуг мониторинга. Команда «Навител» также разрабатывает навигационные устройства и видеорегистраторы.

В октябре МТС закрыла сделку по продаже NVision a.s. в Чешской республике, завода, специализирующегося на производстве и поставке Т!ег 2 электронных комплектующих для автомобильной отрасли, а также компонентов для микроэлектроники.

В феврале 2023 МТС объявила о закрытии сделки по приобретению 67% в капитале группы Buzzoola, одной из лидирующих АdTech компаний в России и СНГ. Покупка Buzzoola позволит МТС ускорить развитие собственного АdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы. МТС также сможет включить в свой АdTech-контур рекламную биржу (AdEx) и SSР-платформу Buzzoola, которые дополнят собственные DSP и DМР-решения компании (развиваются под зонтичным брендом «МТС Маркетолог»).

Облачные решения и Интернет вещей

В ноябре МТС объявила о разработке тревожной кнопки «Smart Click» с применением технологий интернета вещей для связи с экстренными службами, медицинским персоналом, сотрудниками социальных и торговых объектов. Оборудование мгновенно передает сигнал через сеть NB-IoT на любую платформу, работает без проводов и не требует привлечения специалистов для установки и обслуживания.

В декабре МТС объявила о запуске децентрализованной игровой платформы МТС Fog Play. Она позволяет владельцам высокопроизводительных ПК зарабатывать на аренде, сдавая мощности своих компьютеров через облачный сервис. Пользователи, не имеющие геймерских устройств, могут арендовать игровой ПК и запускать «тяжелые» игры на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и ноутбуках через интернет.

В декабре МТС объявила о переходе платформы интернета вещей МТС IoT Hub на собственное программное обеспечение, которое полностью заменит иностранные решения при разработке продуктов NB-IoT.

Основная задача платформы МТС IoT Hub — предоставить внутренним В2В и В2С продуктам МТС инструменты для быстрого подключения умных устройств, получения с них телеметрии, управление этими устройствами и дополнительная аналитика непосредственно на основе этих данных. Благодаря полному отказу от предложений зарубежных вендоров и развитию платформы на собственных разработках, МТС может гарантировать бесперебойную и качественную работу своих продуктов с поддержкой интернета вещей.

Private LTE

В декабре МТС объявила о подписании договора на строительство выделенной технологической LTE сети для ГМК «Норильский никель».

Технологическая сеть LTE позволит оптимизировать погрузку руды и передвижение карьерного транспорта и техники, сократить время перегонов и простоев, а также повысить уровень промышленной безопасности.

В январе 2023 МТС развернула крупнейшую в России выделенную технологическую сеть LTE для «Новой Горной Управляющей Компании».

Сеть обеспечивает связью и телеметрическими сервисами одновременно более 800 человек и около 500 единиц горнодобывающей техники. Использование технологии мобильной связи LТЕ позволило существенно расширить радиопокрытие, улучшить качество голосовых сервисов, увеличить скорость передачи данных, обеспечить защищенность каналов связи, а также организовать обмен мультимедийными сообщениями.

В ноябре МТС объявила о переходе на технологическую платформу The Platform, объединяющую все сквозные ИТ-решения экосистемы МТС. Единая технологическая площадка The Platform освобождает ИТ-специалистов от рутинных задач: настройки системного ПО и баз данных, мониторинга, развертывания, позволяя сфокусироваться на решении бизнес-задач. В результате до 30% ресурсов продуктовых команд высвобождается за счет сокращения непрофильной нагрузки.

В ноябре МТС объявила о запуске бета-версии магазина приложений AppBazar для ОС Android, в котором российские и зарубежные разработчики могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона.

Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора.

В январе 2023 МТС объявила о запуске облачной платформы МТС Exolve, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов.

Платформа позволяет разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает «бесшовную» интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.

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Скачать пресс-релиз, в .pdf: МТС 4q2022

Скачать презентацию, в .pdf: МТС 4q2022

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теги: МТС итоги квартала итоги года

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