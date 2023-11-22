Развитие сетей: МТС о развитии в Тульской области - Новомосковск

MForum.ru
22.11.2023,
МТС сообщает о модернизации сети в "химической столице" Тульской области - Новомосковске. В частности, МТС установила дополнительное телеком-оборудование в центре города и на улице Трудовые резервы. Это позволило улучшить качество голосовой связи и нарастить скорость мобильного интернета, по данным компании, на 30% на крупных предприятиях и в местах плотной городской застройки.
В зоне улучшенного качества связи МТС - более 10 крупных предприятий, включая химические.
Обновленная сеть МТС позволит внедрять инновационные технологии - сервисы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернет вещей, телеучет данных и другие цифровые возможности. Новое телеком-оборудование в перспективе позволит интегрировать в единую цифровую инфраструктуру системы диспетчеризации, позиционирования, удаленного и автоматизированного управления различными объектами», - рассказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.
В зоне улучшенного покрытия МТС - автовокзал, железнодорожная станция Новомосковск-1, выезд на трассу М4 и автодорогу на Рязань.
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теги: развитие сетей МТС Тульская область
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