Развитие сетей: МТС в Тульской области - МТС улучшила покрытие на популярном туристическом маршруте

08.07.2024, MForum.ru

МТС сообщает, что установила дополнительное телеком-оборудование в районе Тульского кремля, на пути к Московскому вокзалу, художественному музею и Дому дворянского собрания. По данным оператора, скорость мобильного доступа к интернету вдоль так называемого "Императорского маршрута" выросла до 70 Мбит/c.

«Императорский маршрут» рассказывает гостям Тулы о династии Романовых, с которой связана реализация важнейших достижений государства в период XVII-XX веков. В Туле царская семья бывала часто благодаря близости к двум столицам - Москве и Санкт-Петербургу. Маршрут, запущенный три года назад, является одним из самых популярных у туристов. Программа насчитывает 28 локаций, и по всей его протяженности МТС «прокачала» скорость мобильного интернета, начиная от Московского вокзала, куда традиционно прибывает основная часть туристов. Кроме того, дополнительное телеком-оборудование было установлено на улице Революции, где находятся Тульский государственный академический театр, Дом-музей Викентия Вересаева и креативный кластер «Октава».

В зоне покрытия скоростным мобильным интернетом МТС находятся также Тульский кремль со всем историко-культурным комплексом, где находятся музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский областной краеведческий музей, Мемориальный музей Н. И. Белобородова, Музей декоративно-прикладного и народного искусства, филиал Государственного исторического музея, филиалы «Куликово поля» и «Ясной поляны», Туристско-информационный центр.

«Пик летнего туристического сезона - всегда серьезная проверка для мобильной связи, тем более там, где имеются исторические здания с толстыми стенами. К примеру, стены Тульского кремля толщиной 3-4 метра и плохо пропускают сигнал, поэтому мы регулярно анализируем качество сети и устанавливаем в этом районе дополнительное оборудование. Также теперь на всей протяженности «Императорского маршрута» туристы могут пользоваться комфортной голосовой связью и мобильным интернетом на высокой скорости возле любой городской достопримечательности», - рассказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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теги: МТС развитие сетей Тульская область

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