Развитие сетей: МегаФон в Тульской области - к сети подключено еще 17 поселений

MForum.ru
31.10.2024,
По данным оператора, в рамках программы УЦН, МегаФон развернул сети 4G/LTE еще в 17 населенных пунктах в отдаленных районах Тульской области. Сети запущены в Кимовском, Веневском, Плавском, Тепло-Огаревском, Ефремовском, Чернском и Щекинском районах. Связь появилась в малонаселенных деревнях, селах и поселках, в том числе, в Щучье, Кочкино, Пожилино, Кропотово, Молоденки, Дьяково, Сорочинка, Малая Огаревка и других.
Оператор включил на сети поддержку VoLTE.
«Доступ к цифровым инструментам и ресурсам значительно увеличивает комфорт и качество жизни, позволяя людям решать повседневные задачи более эффективно. Развитие качественной мобильной связи и высокоскоростного интернета в небольших сельских населенных пунктах имеет решающее значение для сокращения цифрового неравенства, – комментирует Александр Шиленков, директор МегаФона в Тульской области. – Нам удалось обеспечить высокоскоростной мобильный интернет в населенных пунктах с численностью от 140 до 500 человек. Средняя скорость достигает до 25 Мбит/с, что позволяет сельчанам полноценно пользоваться цифровыми сервисами».
В 2024 году МегаФон планирует подключить к мобильному интернету более 1,7 тысяч малых населенных пунктов по всей России. Реализация программы «Устранение цифрового неравенства» продолжится и в 2025 году.
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теги: МегаФон развитие сетей Тульская область УЦН
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