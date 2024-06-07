Развитие сетей: МТС в Тульской области - оператор развернул дополнительное телеком-оборудование в Чекалине

MForum.ru
07.06.2024,
МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Чекалине Тульской области. По данным оператора, это позволило нарастить средние скорости мобильного интернета в этом городке более, чем на 30%, а покрытие LTE в городе сделать бесшовным.
По данным Росстата, в Чекалине Суворовского района, проживает всего около тысячи жителей, меньше чем во многих селах. Площадь города - чуть более 5 кв. км. Сплошное покрытие города обеспечивают несколько базовых станций.
Чекалин с каждым годом привлекает все больше туристов, которые приезжают посмотреть город и отдохнуть в санатории-курорте «Краинка». В 2024 году Big Data МТС отметила рост потребления голосового и интернет-трафика, поэтому было принято решение увеличить ёмкость сети.
«Мы внимательно следим за трендами в туризме, Чекалин как раз попадает в разряд небольших «теплых» хранилищ истории с домашним уютом, которые становятся особенно популярными. Второй тренд – короткие туры, туры выходного дня, благодаря которым растет поток туристов в небольшие города в области из крупных населенных центров. Общий поток туристов за сезон может быть сопоставим с численностью населения таких городков, поэтому мы превентивно устанавливаем дополнительное оборудование в местах массового посещения людей и увеличиваем качество голосовой связи и мобильного интернета. Путешественники даже из городов-миллионников не должны заметить разницы», — рассказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.
С запуском нового телеком-оборудования разгрузилась сеть в окрестностях Чекалина: в деревнях Подгородняя Слободка, Косолапово, Курьяново, Гущино, Лихвинское, Самарово, а также в месте нахождения древнерусского города-крепости вятичей Дивягорска, который существовал в XI-XII веках. Связь улучшилась и на автотрассах, ведущих из Чекалина в Суворов, Белев и Калугу.
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теги: МТС развитие сетей Тульская область
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