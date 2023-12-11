Развитие сетей: МТС в Тульской области. Усилена сеть в Киреевском районе - Киреевск, Болохово, Труновка, Малые Калмыки

11.12.2023, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в ряде сел и других населенных пунктов Киреевского района Тульской области. По данным оператора, в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 30%, улучшилось качество голосовой связи.

Киреевка и Труново

За счет установки телеком-оборудования улучшено качество сети в Киреевске. Улучшения коснулись порядка 500 жителей северной части города в районе улицы Колхозной, Красноармейской и Горького. Выросли доступные скорости в коттеджном поселке Труновка, что в 5 км к западу от Киреевска. Новая BS обеспечила покрытие также в близлежащих СНТ.

Болохово

В Болохово МТС установила новое телеком-оборудование на въезде в город со стороны Тулы, где проходит трасса регионального значения Р140 Тула-Новомосковск. Улучшилось покрытие для территории, где сосредоточены склады и магазины стройматериалов, болховский хлебокомбинат, продуктовые супермаркеты, предприятия обслуживания автосферы.

В пресс-релизе компании нет подробностей в отношении улучшения покрытия в Малых Калмыках.

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теги: МТС развитие сетей Тульская область

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