Развитие сетей: МТС закупит оборудование Ericsson RAN для регионов ЦФО

MForum.ru

Развитие сетей: МТС закупит оборудование Ericsson RAN для регионов ЦФО

26.03.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС закупает оборудование Ericsson для "масштабной модернизации" сети 2G/3G/4G сети компании в 16 регионах Центрального федерального округа.

Поставляться будет радио Ericsson Radio System (ERS) и ПО для модернизации в 2020-2026 годах "нескольких тысяч" площадок в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Решение относится к категории 5G ready (5G NR) и способно поддерживать Instant Ericsson Spectrum Sharing на базе технологии DSS в сетях 4G/5G NR.

Таким образом, если в 2017-2020 году Ericsson поставлял МТС решения и ПО для сетей в Приволжском, СЗФО, Сибирском, Уральском и Южном округах, то теперь к ним добавился и ЦФО.

Что же, выбор безусловно одобряю. Ericsson по части радио - это правильно.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: развитие сетей Ericsson МТС контракты вендоры

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

05.03. [Новости компаний] 5G: Samsung пополнил свой портфель заказов 5G контрактом с новозеландской Spark / MForum.ru

27.02. [Новости компаний] 5G: МегаФон экспериментирует с решениями ZTE в Челябинской области / MForum.ru

21.02. [Новости компаний] 5G: Huawei подписала 81 контракт на поставку RAN 5G / MForum.ru

01.02. [Новости компаний] 5G: В Orange сделали выбор - поставлять решение 5G будут Nokia и Ericsson, но не Huawei / MForum.ru

09.01. [Новости компаний] 5G: Nokia сообщает о росте числа контрактов на поставку решений 5G / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:58 sergev Тема: Вам какая ветклиника нравится в Киеве?
ветклиника киев
Вчера 16:40 paroll123 Тема: Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB
Переходник для техники Apple: Baseus Multi-functional HUB Переходник, который упростит жизнь всем владельцам техники Apple. Подключается он к устройствам с помощью порта USB Type C. Маленький и ...
Вчера 16:34 paroll123 Тема: Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01
Беспроводная зарядка для телефона: Baseus WX3IN1-01 Данная модель способна заряжать сразу три разнотипных устройства компании Apple: iPhone, Apple Watch, AirPods. Под каждый девайс проделано ...
Вчера 16:31 paroll123 Тема: Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power
Быстрая зарядка для телефона и не только: Baseus Speed PPS Intelligent Power До зарядки можно подключиться двума способами: через USB и USB Type C (как Адроиду, так и Айфону). Чарджер отображает на ...
Вчера 16:20 paroll123 Тема: Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go (19.03.2020)
он взаимодействует с беспроводными зарядками (например Baseus)

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 и P40 Pro доступны для предзаказа в России / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A31 представлен официально / MForum.ru

26.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom Edition представлены официально / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Ulefone Armor 7E – крепыш с 48 Мп камерой / MForum.ru

25.03. [Новинки] Анонсы: Cubot King Kong CS – защищенный смартфон с Android 10 за $99 / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 9S представлен официально / MForum.ru

24.03. [Новинки] Анонсы: Складной Huawei Mate Xs появится в России / MForum.ru

23.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о ZTE Axon 11 / MForum.ru

23.03. [Новинки] Регулирование: Поставки смартфонов в Россиию могут задержаться из-за особенностей сертификации / MForum.ru

23.03. [Новинки] Анонсы: В России начался прием предзаказов на Huawei P40 Lite и Lite E / MForum.ru

20.03. [Новинки] 5G: В Xiaomi не стали ждать завершения эпидемии / MForum.ru

20.03. [Новинки] Анонсы: Nokia представила свой первый смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Nokia 1.3 – бюджетный смартфон на Android Go / MForum.ru

19.03. [Новинки] Анонсы: Новая Nokia 5310 появится в России / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M21 оснастили 48 Мп камерой и АКБ 6000 мАч / MForum.ru

18.03. [Новинки] Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально / MForum.ru

17.03. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto E6s с 6,1-дюймовым HD-экраном / MForum.ru

17.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M01 – бюджетный смартфон для российского рынка / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Huawei P40 Lite и P40 Lite E появятся в России / MForum.ru

16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C3 появятся в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: