Развитие сетей: МТС закупит оборудование Ericsson RAN для регионов ЦФО

26.03.2020, MForum.ru

МТС закупает оборудование Ericsson для "масштабной модернизации" сети 2G/3G/4G сети компании в 16 регионах Центрального федерального округа.

Поставляться будет радио Ericsson Radio System (ERS) и ПО для модернизации в 2020-2026 годах "нескольких тысяч" площадок в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Решение относится к категории 5G ready (5G NR) и способно поддерживать Instant Ericsson Spectrum Sharing на базе технологии DSS в сетях 4G/5G NR.

Таким образом, если в 2017-2020 году Ericsson поставлял МТС решения и ПО для сетей в Приволжском, СЗФО, Сибирском, Уральском и Южном округах, то теперь к ним добавился и ЦФО.

Что же, выбор безусловно одобряю. Ericsson по части радио - это правильно.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62, “быстрый телеграм” - канал abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook Abloud - новости телекома и IT от Алексея Бойко

теги: развитие сетей Ericsson МТС контракты вендоры