Развитие сетей: МТС закупит оборудование Ericsson RAN для регионов ЦФО

MForum.ru
26.03.2020,
МТС закупает оборудование Ericsson для "масштабной модернизации" сети 2G/3G/4G сети компании в 16 регионах Центрального федерального округа.
Поставляться будет радио Ericsson Radio System (ERS) и ПО для модернизации в 2020-2026 годах "нескольких тысяч" площадок в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.
Решение относится к категории 5G ready (5G NR) и способно поддерживать Instant Ericsson Spectrum Sharing на базе технологии DSS в сетях 4G/5G NR.
Таким образом, если в 2017-2020 году Ericsson поставлял МТС решения и ПО для сетей в Приволжском, СЗФО, Сибирском, Уральском и Южном округах, то теперь к ним добавился и ЦФО.
Что же, выбор безусловно одобряю. Ericsson по части радио - это правильно.
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теги: развитие сетей Ericsson МТС контракты вендоры
© Алексей Бойко,
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