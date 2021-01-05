5G: Ooredoo Group и Ericsson подписали стратегическое соглашение в области 5G

05.01.2021, MForum.ru

Соглашение подписано на срок в 5 лет и включает работу с телеком-активами группы Ooredoo в 10 странах. В рамках этого соглашения шведская компания обеспечит поставку и развертывание такого оборудования, как Ericsson Radio System, Ericsson Cloud Core, Cloud Infrastructure, Ericsson Cloud Communication и РРЛ-решений Ericsson (MINI-LINK 6000).

Соглашение распространяется на операторов группы Ooredoo в таких странах, как Катар, Индонезия, Алжир, Ирак, Кувейт, Оман, Палестина, Тунис, Мьянма и Мальдивы.

Ericsson уже обеспечил поставку и развертывание решений 5G для нескольких операторов группы. В частности, решение Ericsson, включающее систему ESS, позволило развернуть сеть 4G/5G национального масштаба Ooredoo Катар. Кроме того, этот оператор также приобрел услуги по подготовке своей сети к обслуживанию ряда крупных спортивных мероприятий для чего Ericsson обеспечивает поставку решений Massive MIMO для среднего диапазона 5G.

В целом у Ericsson уже 122 коммерческих контрактов или соглашений в области 5G с операторами в разных странах мира. Из них публично сообщалось о 71-м, у меня есть данные о 82 контрактах. В мире действует 77 сетей 5G, развернутых с использованием 5G-решений Ericsson.

Источник: ericsson.com

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теги: телеком пятое поколение 5G Ericsson контракты