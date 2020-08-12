5G: Ericsson заключил соглашения на поставку решений 5G для 100 операторов

12.08.2020, MForum.ru

В числе 100 соглашений "зашиты" только поставки для развертывания коммерческих сетей 5G и не подсчитываются поставки для тестов или демонстраций. Понятно, что далеко не в каждом случае Ericsson является также поставщиком решения ядра или эксклюзивным поставщиком решения 5G, нередко контракт подразумевает только поставку 5G RAN.

Также компания Ericsson объявила, что с использованием ее решений развернуто 56 коммерческих сетей 5G. Учитывая, что общее количество развернутых сетей 5G - немногим более 90, это очень достойный показатель.

Из 100 контрактов публично объявлено только о 56. Нам в MForum.ru известно еще о 15-ти.

Сегодня подписано соглашение на поставку решения 5G для Telekom Slovennij.

Ericsson по данным MForum лидирует по числу заключенных контрактов на поставку решений 5G в мире. Этот результат достигнут не в последнюю очередь из-за торговой войны США против Китая.

Больше информации в информационных справках

Список известных редакции контрактов 5G всех вендоров собран в таблице, а также данные есть в обзоре "5G за рубежом" по странам и операторам. Интересующихся покупкой просим обращаться в редакцию.

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теги: Ericsson контракты 5G пятое поколение