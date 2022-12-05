Интервью: Хачатур Помбухчан, МегаФон, о возможном возобновлении поставок оборудования Nokia в Россию

MForum.ru

Интервью: Хачатур Помбухчан, МегаФон, о возможном возобновлении поставок оборудования Nokia в Россию

05.12.2022, MForum.ru

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Об этом и не только рассказал РБК гендиректор МегаФона Хачатур Помбухчан. Итак, компания Nokia направила два запроса на экспортные лицензии американским регуляторам, и два - европейским. Пока что из них удовлетворено одно. Достаточно ли этого, чтобы осуществлять поставки?

Ericsson, по словам Хачатура Помбухчана, за аналогичными разрешениями обращаться не стала.

Разрешение Nokia запрашивала на 3 года, после чего компания по-прежнему планирует закрыть российские юрлица и уйти из РФ. Впрочем, 3 года - это сейчас слишком большой срок, чтобы говорить о планах всерьез. Еще 12 апреля Nokia заявляла о невозможности продолжения работы в России.

Что именно будет поставляться - запчасти или базовые станции и другое оборудование в сборе, не так важно. В любом случае, если поставки возобновятся, это поможет оператору не только "продержаться" до возможного появления российского оборудования, но даже продолжить развитие.

Важно отметить, что США еще несколько месяцев назад исключили из списка санкций телеком- и интернет-оборудование. То есть формально нет причин для отказа Nokia. Несмотря на эту возможность, многие американские и европейские компании, специализирующиеся в области телеком-решений, полностью ушли с российского рынка и прекратили сервисную поддержку своих клиентов в России. Что создает проблемы для российских операторов.

Китайские компании, прежде всего, Huawei и ZTE перестали заключать новые контракты с российскими клиентами, но без громких заявлений. Что мало что меняет в плане созданных этим проблем.

Г-н Помбухчан утверждает, что запасов телеком-оборудования у МегаФона достаточно, чтобы еще 5-7 лет работать без ухудшения качества услуг. Мне это заявление представляется некоторым преувеличением, хотя я готов отметить, что МегаФон пока что продолжает развивать сеть в самых разных российских регионах, в том числе, устанавливая и включая в работу новые базовые станции.

О возможном в перспективе ухудшении услуг также говорить рано, более того, г-н Помбухчан приводит в качестве доказательства цифры - если в 3q2021 средние скорости в сети достигали 22,1 Мбит/c, то по итогам 3q2022 они выросли до 25,3 Мбит/с. Вполне убедительно, хотя такой выигрыш в средних скоростях может быть связан не только с наращиванием сети, но также с частичной разгрузкой сетей связи за счет блокировок некоторых соцсетей, снижением потока сезонных мигрантов из "станов" и эмиграцией из РФ в 2022 году.

Интересен отзыв г-на Помбухчана в отношении российского телеком-оборудования, которое оператор уже имел возможность тестировать, - "это оборудование пока в начале пути". Для разработке того варианта решений, которое сможет удовлетворить оператора и абонентов по оценкам гендиректора "МегаФон" потребуется еще 2-3 года.

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теги: поставки оборудования телеком-оборудование Nokia МегаФон интервью

© Алексей Бойко, MForum.ru

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