Судебные споры: В Tele2 требуют от Ericsson продолжить поставки оборудования

MForum.ru
11.11.2022,
Как сообщают Ведомости, Tele2 решила судиться с Ericsson. Причина иска - отказ шведов продолжать поставки оборудования в рамках ранее (до 24.02) заключенных контрактов. Основания для этого отказа - введенные американцами санкции. В Tele2 хотели бы возобновления поставок, а также выплаты неустойки за их просрочку.
В мае 2022 года Tele2 подала иск к Nokia, судебное решение пока что не принято, поскольку оператор попросил отложить заседание (следующее ожидается в декабре) в надежде заключить мировое соглашение. Предполагаю, что недавний слух о том, что Nokia запросила разрешения в США и Финляндии на поставку своих решений в Россию для завершения исполнения ранее заключенных контрактов, может иметь под собой основания. Компанию к этому мог побудить иск Tele2.
Аналогичный иск от Tele2 может побудить и Ericsson попробовать обратиться к регуляторам США и Швеции за аналогичным разрешением на поставки в рамках исполнения своих недоисполненных в России обязательств.
Если разрешения вендорами будут получены, что вовсе не обязательно, то они смогут провести поставки недопоставленного оборудования российским оператором. Для российского телекома это стало бы ощутимым "глотком свежего воздуха" и дало бы операторам возможность поддержания и даже некоторого развития сетей в течение еще, минимум, года-полутора. Это сократило бы разрыв с момента прекращения поставок зарубежного оборудования до возможного появления серийно производимого отечественного телеком-оборудования, если ему суждено появиться.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу Бойко о телеком ВКонтакте
теги: судебные споры Tele2 Ericsson оборудование инфраструктуры поставки оборудования
Публикации по теме:
04.03. [Новости компаний] Сумма телеком / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Судебные споры: В Huawei хотят припугнуть страны, отказывающиеся от ее решения 5G / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] Судебные споры: Apple и Ericsson - новый виток патентных споров / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] Регулирование: ФАС обещает, что Tele2 снизит тарифы / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Судебные споры: Арбитраж Москвы частично отклонил иск Тинькофф Банка к МТС / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Leiсa Leitz Phone 2 с 1-дюймовым сенсором камеры представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru