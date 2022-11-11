Судебные споры: В Tele2 требуют от Ericsson продолжить поставки оборудования

11.11.2022, MForum.ru

Как сообщают Ведомости, Tele2 решила судиться с Ericsson. Причина иска - отказ шведов продолжать поставки оборудования в рамках ранее (до 24.02) заключенных контрактов. Основания для этого отказа - введенные американцами санкции. В Tele2 хотели бы возобновления поставок, а также выплаты неустойки за их просрочку.

В мае 2022 года Tele2 подала иск к Nokia, судебное решение пока что не принято, поскольку оператор попросил отложить заседание (следующее ожидается в декабре) в надежде заключить мировое соглашение. Предполагаю, что недавний слух о том, что Nokia запросила разрешения в США и Финляндии на поставку своих решений в Россию для завершения исполнения ранее заключенных контрактов, может иметь под собой основания. Компанию к этому мог побудить иск Tele2.

Аналогичный иск от Tele2 может побудить и Ericsson попробовать обратиться к регуляторам США и Швеции за аналогичным разрешением на поставки в рамках исполнения своих недоисполненных в России обязательств.

Если разрешения вендорами будут получены, что вовсе не обязательно, то они смогут провести поставки недопоставленного оборудования российским оператором. Для российского телекома это стало бы ощутимым "глотком свежего воздуха" и дало бы операторам возможность поддержания и даже некоторого развития сетей в течение еще, минимум, года-полутора. Это сократило бы разрыв с момента прекращения поставок зарубежного оборудования до возможного появления серийно производимого отечественного телеком-оборудования, если ему суждено появиться.

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теги: судебные споры Tele2 Ericsson оборудование инфраструктуры поставки оборудования