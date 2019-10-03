Микроэлектроника: TSMC vs GlobalFoudries - ответный удар

MForum.ru
03.10.2019,
Сказать, что рынок микроэлектроники очень конкурентный, это ничего не сказать. И если в тучные годы бывает, что кажется, что денег и заказов хватит всем, то в моменты, когда на рынке фиксируется спад, эта конкуренция обостряется и компании готовы на все, чтобы утопить конкурента и получить его заказчиков.
В конце августа контрактный производитель GlobalFoundries подал иски в суды на контрактного производителя TSMC, обвиняя этого мирового лидера в области контрактного производства в нарушении 16 патентов, полученных в Германии и США.
Как водится при таких разбирательствах, GlobalFoundries просила суд запретить импорт процессоров, в которых используются запатентованные технологии, речь идет о приборах, производимых по нормам 28, 16, 12, 10 и 7 нм.
TSMC потребовалось больше месяца для того, чтобы подготовить ответный ход, но теперь компания направила иски в суды США, Германии и Сингапура, туда, где расположены производства GlobalFoundries, сообщает Reuters. Речь в исках идет о нарушении патентов. А в качестве обеспечительной меры компания требует остановки производства и компенсации выгоды, полученной от нарушений патентов. Перечисленные патенты "накрывают" приборы, производимые по нормам 40, 28, 22, 14 и 12 нм, а также затрагивают производство транзисторов FinFET и травление.
С высокой долей уверенности можно предположить, что до остановки производства или импорта полупроводниковых изделий дело не дойдет, это бы ударило по крупнейшим в мире компаниям-производителям радиоэлектроники. Но у юристов компаний будет возможность продемонстрировать, что они не даром едят свой хлеб в паузах между такими вот баталиями.
Вряд ли стороны замирятся быстро, как правило, такие суды длятся годами, пока не будет заключено глобальное мировое соглашение.
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теги: микроэлектроника полупроводники TSMC GlobalFoundries судебные споры патенты
© Алексей Бойко,
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