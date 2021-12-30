Регулирование: ФАС обещает, что Tele2 снизит тарифы

MForum.ru
30.12.2021,
ФАС сообщает, что Tele2 Россия исполнит предписания ФАС и снизит стоимость тарифов с 11 января 2022 года.
В январе 2021 года ФАС возбудило дело против Tele2, обвиняя оператора в необоснованном повышении тарифов. Процесс спора Tele2 Россия и ФАС занял практически год, оператор обращался в суд, но и здесь поддержали позицию антимонопольщиков. ФАС оштрафовал Tele2 на 825 тысяч рублей. В итоге в Tele2 приняли решение воздержаться от дальнейшего судебного разбирательства и готовы к исполнению предписаний ведомства.
1 января 2022 абоненты получат уведомления о подробностях пользования тарифами с Нового года.
Вряд ли оператор реально готов вернуться к тарифам образца 2020 года, скорее всего, найден какой-то вариант, который в итоге устроит и чиновников, и оператора. Понравится ли он абонентам - другой вопрос.
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теги: телеком регулирование ФАС Tele2 Россия тарифы конфликты судебные споры антимонопольное
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