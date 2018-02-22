Тарифы: МТС делает шаг в сторону отмены внутрисетевого роуминга

22.02.2018, MForum.ru

На что стоит обратить внимание в связи с этим изменением? То, что теперь в поездках по России, для вас будет становиться “домашним” тот регион, где вы окажетесь. То есть, если вы с московским номером прибыли в С.Петербург, то входящие звонки с питерских номеров на ваш окажутся для вас бесплатными, вы сможете звонить на местные номера в по расценкам “домашнего тарифа”, то есть по московским.

А вот за все остальные вызовы, включая входящие из Москвы, придется платить магические 5.50 руб. за минуту. Почему магические? Потому что эта же ставка будет применяться ко всем входящим из всех российских регионов, кроме того, в котором вы сейчас находитесь. Те же 5.50 руб. за минуту будут стоить исходящие звонки в Москву, а также вызовы на любые другие номера, независимо в какой конкретно регион вы звоните и за каким оператором закреплен номер. В общем, кругом 5.50.

Расценки приведены для абонентов “Супер МТС” (Москва и МО):

Пользователи иных тарифов также никуда не денутся от магической ставки. Она распространяется на пользователей Smart, Smart Безлимитище или Мой Безлимитище. В любом российском регионе, куда вы приедете будут вначале расходоваться включенные минуты, пока речь идет о звонках в сети МТС. Также они расходуются при исходящих на все номера в регионе пребывания и на все номера сети оператора по всей России. Как только вы вычерпаете предоплаченный трафик, бесплатными останутся только внутрисетевые исходящие вызовы.

Если вы пользуетесь пакетом, предусматривающим включенные междугородние вызовы, то при звонках из текущего региона (кроме домашнего) на номера всей России они также будут расходовать пакет. Если не включены, то исходящие на номера других операторов, как домашнего региона, так и в целом по РФ, обойдутся, как вы догадываетесь, в 5.50 руб./мин.

Входящие окажутся не нанесут урона вашему счету только при вызовах вам из того региона, в котором вы находитесь, все остальные входящие - 5.50 руб./мин, без вариантов!

Об опциях “Вся Россия Smart” и “Везде как дома Smart” можете забыть, за них перестанут снимать деньги со счета, но и влиять на расценки они также перестанут. Удел абонентов МТС - платить 5.50 руб. за минуту во всех перечисленных выше случаях.

Для любителей опций, предусмотрена новенькая - “Домашний пакет Россия”. Если за нее заплатить, то на звонки вначале будут тратиться минуты из пакетов, включенных в тариф.

Изменения настигли абонентов МТС также по части национального роуминга. Для тех, кто не помнит тонкости отличий внутрисетевого роуминге от национального, - национальный, это когда абонент МТС обслуживается в каком-либо регионе не в своей сети, а в сети другого оператора.

Для таких ситуаций с 11 апреля 2018 года МТС предлагает расценки в 2 рубля за минуту за входящие вызовы со всех номеров, 3 рубля за минуту - за все исходящие. Интернет по рублю за 1 МБ. Национальным роумингом в МТС называют подключения к сетям “других операторов” в Крыму, включая Севастополь и “в отдельных населенных пунктах ХМАО, ЯНАО и Пермского края”. Эти расценки начнут действовать с 21 апреля 2018 года.

Это, вероятно, реакция МТС на очередное “предупреждение” со стороны ФАС, в котором в конце января 2018 года чиновники напомнили, что оператор не должен взимать дополнительную плату за коммуникационные услуги при перемещениях по РФ и в Крыму.

Что же, в каком-то смысле это упрощение тарифов. Но и себя оператор не обидел, взимая с абонентов почти 6 рублей за минуту, в МТС частично отобьют потери, вызванные нововведениями. Остальное отобьют повышенными ценами на новые услуги - тогда чиновники смогут доложить, что добились отмены внутрисетевого роуминга, не допустив повышения расценок на связь. А то, что при этом абоненты в среднем станут платить больше за связь в месяц, это уже совсем другая тема, которую никто обсуждать не станет.

Напомню, что Tele2 обещает отменить внутрисетевой роуминг “полностью” до мая 2018 года.

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