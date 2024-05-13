Развитие сетей: Стройка АМС - темпы удвоились

MForum.ru
13.05.2024,
Об этом сегодня рассказывает КоммерсантЪ со ссылкой на данные участников рынка. Новость коррелирует с предыдущей - о выросших объемах строительства сетей операторов, росте числа базовых станций на сетях.
Абсолютные показатели раскрывают не все владельцы башенных бизнесов на раскрывают, так что частично придется довольствоваться процентами и данными из других источников.
Оценка числа АМС в России на сегодня - более 101 тысячи (включая опоры), за 2023 год установлено порядка 4 тысяч новых АМС, что на 34% меньше, чем в 2020 году и на 60% меньше, чем в 2021 году.
Важно отметить, что растет не только число башен, но и tenancy ratio имеющихся. Этим термином принято именовать коэффициент аренды, определяющий число операторов на одну вышку, в Новых Башнях говорят о его удвоении за 2023 год.
У Сервис-Телекома показатели скромнее, портфель в целом вырос на 20%.
МТС и Tele2 пока что продолжают удерживать башенную инфраструктуру за собой (у МТС она выделена в Башенную инфраструктурную компанию, у Tele2 - в компанию Пилар).
Важно отметить, что меняется характер бизнеса инфраструктурных операторов - если в прошедшие годы они строили почти только пассивную инфраструктуру - опоры и вышки, то сейчас зачастую им доверяют и монтаж на этой инфраструктуре базовых станций, подведение к ним оптики и РРЛ - операторам удобно покупать размещения «под ключ».
Рост строительства АМС свидетельствует об активном стремлении (и возможностях) операторов развивать покрытие сетей, в том числе, в рамках требований регулятора о приоритетном обеспечении сотовой связи LTE вдоль автотрасс.
В 2024 году темы стройки АМС могут превысить 5 тысяч штук.
Что может помешать?
Помешать росту сетей сотовой связи РФ в целом, и рынку инфраструктурных услуг, в частности, могут подорожание электроэнергии и металла, проблемы с закупками оборудования, затягивание сроков разработки российского оборудования, вопросы частотного регулирования. В 2023 году по данным «Сервис-Телеком» стоимость металлоконструкций выросла на 28%, присоединение к электросетям - на 135%. Это неминуемо будет толкать вверх стоимость аренды АМС, расходы операторов, а вслед за этим - тарифы для населения и бизнеса. Из позитивных трендов - рост коэффициента аренды, что частично сглаживает для инфраструктурных операторов упомянутые негативные новости. \\
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теги: развитие сетей АМС инфраструктурные операторы инфраструктура
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