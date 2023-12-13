Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - до конца 2023 года доступ к мобильному интернету получат около 6 тысяч жителей

MForum.ru
13.12.2023,
Доступ к мобильной связи и интернету в Кировской области за счет усилий МегаФона до конца 2023 года получат около 6 тысяч человек. Новые базовые станции для этого будут установлены в небольших селах и деревнях в 14 районах региона, в рамках госконтракта с министерством информационных технологий и связи региона.
МегаФон уже запустил базовые станции в деревне Старки Зуевского района, в Сосновке в Белой Хопунице.
До конца 2023 года покрытие МегаФон должно появиться в населенных пунктах Барановщина, Варнаки, Вихарево, Индыгойка, Круглыжи, Куршино, Монастырщина, Орлецы, Осиновка, Петровское, Пиляндыш, Пищалье, Порез, Святица Спасское, Тат-Кильмезь, Четай и Ямышка.
«Впервые в этом году в рамках исполнения поручения губернатора Кировской области Александра Соколова строительство базовых станций мобильных операторов ведется в том числе за счет средств регионального бюджета. Это не может не радовать, поскольку такой подход позволяет значительно ускорить реализацию планов по 100%-ному покрытию мобильной связью территории нашего региона», - прокомментировал Дмитрий Малофеев, заместитель министра информационных технологий и связи Кировской области.
МегаФон по договоренности с властями Кировской области обеспечит покрытием не менее 85% территории каждого населенного пункта. Оператор использует АМС, позволяющие установить антенны базовых станций на высоте 30-35 метров от земли, это обеспечивает большую площадь покрытия, чем если бы высота подъема антенн составляла бы всего несколько метров.
МегаФон должен завершить развертывание базовых станций до конца 2023 года, а затем будет обеспечивать их постоянную техническую поддержку.
Как видим, УЦН нашлась хорошая альтернатива - развитие сетей силами операторов сотовой связи в рамках совместных договоренностей с региональными властями.
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теги: МегаФон развитие сетей Кировская область
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