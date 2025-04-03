Развитие сетей: МТС в Кировской области - БС Иртея запустили в поселке Светлый Котельничского района

03.04.2025, MForum.ru

В Светлом услуги в стандарте LTE ранее не предоставлялись. А теперь в зоне покрытия МТС - жилые дома, школа, детский сад, амбулатория, почта и дом культуры.

«Мы продолжаем работу по устранению цифрового неравенства, используя отечественное оборудование, способное функционировать в различных диапазонах. Это гарантирует стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет как в густонаселённых городах, так и в сельской местности. Сегодня жители малых населённых пунктов активно используют онлайн-сервисы, банковские приложения, получают государственные услуги и обучаются дистанционно, наравне с горожанами. Поэтому интеграция в нашу инфраструктуру оборудования, разработанного и произведённого в России, станет важным шагом к ускорению развития сети в Кировской области», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Базовые станции Иртея разработаны и произведены в России. Они работают с частотами 1800 и 800 МГц в режиме LTE. В Кировской области аналогичное оборудование запущено также в Опаринском и Лузском районах, в планах на ближайшее время - запуски БС Иртея в Омутнинском и Верхнекамском районах. В целом МТС собирается развернуть еще 1000 БС этого производителя по всей стране до конца 2025 года.

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теги: развитие сетей отечественные Кировская область МТС

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