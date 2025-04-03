Развитие сетей: МТС в Кировской области - БС Иртея запустили в поселке Светлый Котельничского района

MForum.ru
03.04.2025,
В Светлом услуги в стандарте LTE ранее не предоставлялись. А теперь в зоне покрытия МТС - жилые дома, школа, детский сад, амбулатория, почта и дом культуры.
«Мы продолжаем работу по устранению цифрового неравенства, используя отечественное оборудование, способное функционировать в различных диапазонах. Это гарантирует стабильную голосовую связь и высокоскоростной интернет как в густонаселённых городах, так и в сельской местности. Сегодня жители малых населённых пунктов активно используют онлайн-сервисы, банковские приложения, получают государственные услуги и обучаются дистанционно, наравне с горожанами. Поэтому интеграция в нашу инфраструктуру оборудования, разработанного и произведённого в России, станет важным шагом к ускорению развития сети в Кировской области», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.
Базовые станции Иртея разработаны и произведены в России. Они работают с частотами 1800 и 800 МГц в режиме LTE. В Кировской области аналогичное оборудование запущено также в Опаринском и Лузском районах, в планах на ближайшее время - запуски БС Иртея в Омутнинском и Верхнекамском районах. В целом МТС собирается развернуть еще 1000 БС этого производителя по всей стране до конца 2025 года.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей отечественные Кировская область МТС
--
Публикации по теме:
18.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Кировской области - связь и интернет появится еще в 16 населенных пунктах области / MForum.ru
12.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - МегаФон обеспечил LTE еще для 40 населенных пунктов / MForum.ru
27.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: МТС в Кировской области - оператор начал эксплуатацию первых отечественных базовых станций в Опаринском и Лузском районах / MForum.ru
14.01. [Новости компаний] ИБ: Каждый пятый офисный работник в Кирове никогда не проходил инструктаж по информационной безопасности / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Samsung работает над более доступным складным смартфоном / MForum.ru
03.04. [Новинки] Слухи: Honor работает над смартфоном с АКБ емкостью 8000 мАч / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 60 Fusion представлен с изогнутым дисплеем и рейтингом IP69 / MForum.ru
02.04. [Новинки] Анонсы: Lava Bold 5G за 11 рупий представлен официально / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru