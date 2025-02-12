Развитие сетей: МегаФон в Кировской области - МегаФон обеспечил LTE еще для 40 населенных пунктов

MForum.ru
12.02.2025,
За счет проведенных работ, покрытие 4G/LTE и возможность использования VoLTE получили еще около 10 тысяч сельчан.
Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках УЦН в 22 районах и округах Кировской области. В программу вошли населённые пункты, в которых в основном проживает до 350 человек, при этом история некоторых насчитывает более 300 лет. Среди них деревни Нижние Изиверки, Хохловщина, Поляки, Сапожнята, Лесниково и сёла Галицкое, Волково и Плелое. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 50 Мбит/с.
«В прошлом году более 100 населенных пунктов Кировской области получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора. Теперь жители еще 40 сёл и деревень смогут улучшить качество жизни, откроют новые возможности для развития территории, общения и образования», – отмечает директор МегаФона в Кировской области Александр Максимов.
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теги: МегаФон развитие сетей Кировская область
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