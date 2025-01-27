Микроэлектроника: МТС в Кировской области - оператор начал эксплуатацию первых отечественных базовых станций в Опаринском и Лузском районах

27.01.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске в эксплуатацию на действующей сети отечественных базовых станций Иртея стандарта LTE. Новые БС установлены в Опаринском и в Лусзком районах, в поселках Маромица и Лальск. В зоне покрытия - порядка 3.5 тысяч человек.

Базовые станции Иртея разработаны и произведены в России, они работают в частотных диапазонах 1800 МГц и 800 МГц, поддерживают технологию LTE.

В Кировской области планируется запустить новые БС также в Котельническом, Омутнинском и Верхнекамском районах. В течение 2025 года на сети МТС появится еще 1000 БС Иртея в разных регионах страны.

«Кировская область вошла в число первых 37 регионов, где запущены отечественные базовые станции. Для нас, как и всегда, приоритетным направлением остаётся развитие связи в малых населённых пунктах, где мы и устанавливаем новое оборудование», - прокомментировал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Напомню, что в 2024 году МТС в Кировской области установила новые базовые станции в деревнях Банниковы, Роминская, Осинки, Сретенье, Шалеевщина, Родичи, Высоково, Шадрины, Большое Чураково, Верхняя Горца, Рудничный, Ромаши, Аверины, Вотчина, Кувшинское, Елькино, Гребенки, Дворища, Новая Тушка, Нослы, Перескоки, Зимник, а еще дооборудовала и модернизировала более 350 станций в Кирове и области.

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теги: МТС Кировская область развитие сети Иртея

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