Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - еще 15 сел получили доступ к сети в рамках УЦН

MForum.ru
08.08.2025,
МТС сообщает, что подключила к сети жителей 15 малых населенных пунктов Новосибирской области. Список, к сожалению, компания не приводит, сообщая только, что это села в Чановском, Карасукском, Татарском, Венгеровском, Краснозёрском, Куйбышевском, Тогучинском, Купинском и Убинском районах. В рамках УЦН услуги мобильной связи получили жители населенных пунктов с числом жителей от 100 до 400.
«Сегодня государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн, поэтому необходимо, чтобы доступ к подобным сервисам был у всех, в том числе у жителей малонаселённых сельских территорий. Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдалённых сел — важная социальная задача и мы непрерывно работаем в этом направлении. Так, весной мы включили первые отечественные базовые станции, созданные дочерней компанией МТС Иртея, в двух районах региона — в сёлах Ужаниха и Воробьёво», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Любопытно, но в сообщении расплывчато говорится только о "цифровых сервисах", без упоминаний услуг мобильного доступа к интернету или сети 4G/LTE.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС Новосибирская обаласть
--
Публикации по теме:
06.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирске - новые базовые станции появились в Мошковском районе / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - оператор обеспечил связь LTE в рамках УЦН 2.0 / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - оператор улучшил мобильную связь в трех ТРЦ Новосибирска / MForum.ru
15.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - инженеры оператора смонтировали дополнительные БС в Алексеевке и Сенчанке / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - покрытие улучшено в 9 дачных сообществах / MForum.ru
08.08. [Новинки] Слухи: Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
08.08. [Новинки] Анонсы: Honor 400 Smart с АКБ 6500 мАч появился в Европе / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Exynos 1680 замечен в листинге Geekbench 6 / MForum.ru
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
06.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о спецификациях Nubia Z80 Ultra / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 5G с чипсетом чипсет Snapdragon 4 Gen 2 представлен официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Honor Play 70 Plus получил Snapdragon 6s Gen 3 и АКБ 7000 мАч / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y04s представлен официально / MForum.ru
04.08. [Новинки] Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Vivo T4R представлен официально / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 Turbo + будет оснащен литий-ионным аккумулятором емкостью 8000 мАч / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A17 замечен на рендерах / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y400 на базе Snapdragon 685 представлен в Индонезии / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: itel Super Guru 4G Max – кнопочный телефон с искусственным интеллектом для Индии / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru