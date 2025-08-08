Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - еще 15 сел получили доступ к сети в рамках УЦН

08.08.2025, MForum.ru

МТС сообщает, что подключила к сети жителей 15 малых населенных пунктов Новосибирской области. Список, к сожалению, компания не приводит, сообщая только, что это села в Чановском, Карасукском, Татарском, Венгеровском, Краснозёрском, Куйбышевском, Тогучинском, Купинском и Убинском районах. В рамках УЦН услуги мобильной связи получили жители населенных пунктов с числом жителей от 100 до 400.

«Сегодня государственные, финансовые, образовательные услуги можно получить онлайн, поэтому необходимо, чтобы доступ к подобным сервисам был у всех, в том числе у жителей малонаселённых сельских территорий. Программа устранения цифрового неравенства и обеспечение связью малых и отдалённых сел — важная социальная задача и мы непрерывно работаем в этом направлении. Так, весной мы включили первые отечественные базовые станции, созданные дочерней компанией МТС Иртея, в двух районах региона — в сёлах Ужаниха и Воробьёво», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Любопытно, но в сообщении расплывчато говорится только о "цифровых сервисах", без упоминаний услуг мобильного доступа к интернету или сети 4G/LTE.

