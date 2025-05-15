Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - инженеры оператора смонтировали дополнительные БС в Алексеевке и Сенчанке

MForum.ru
15.05.2025,
За счет проведенных работ расширено покрытие и емкость сетей, улучшено качество услуг в этих двух населенных пунктах, где живет около тысячи жителей области. За счет появления сотовой связи, эти места становятся более удобными для комфортной жизни.
В расположенной невдалеке от Новосибирска Алексеевке базовую станцию установили так чтобы в зону ее покрытия попали не только дома частной застройки, но и часть автодороги, ведущей к Новосибирску и крупным автотрассам. Были задействованы частоты нескольких диапазонов. По данным компании, пиковые скорости мобильного интернета достигают 70 Мбит/с.
Село Сенчанка расположена дальше от города. Развернутое здесь оборудование сотовой связи по данным МегаФона обеспечило скорости до 90 Мбит/с.
«Новосибирский район находится в непосредственной близости от регионального центра и окружает город со всех сторон. Это накладывает свой отпечаток на развитие территории. В первую очередь, это самый густонаселённый район в регионе – в нём проживает почти 162 тысячи человек. Учитывая специфику муниципального образования, мы тщательно планируем развитие сети, чтобы обеспечить клиентов качественным сервисом. Аналитика подтверждает положительные изменения. В четвертом квартале 2024 года скорость передачи данных выросла в этом районе на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.
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теги: развитие сетей Новосибирская область МегаФон
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