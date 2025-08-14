Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - оператор улучшил покрытие в Бердске

MForum.ru
14.08.2025,
Оператор сообщает о запуске нового телеком-оборудования, а также о модернизации существующего и проведенном рефарминге частот 3G. Улучшения качества услуг могут ощутить жители Бердска в Центральном, Ленинском, Южном и Северном микрорайонах города, а также в мкр Раздольный.
«Перевод частот мы проводим для цифрового комфорта жителей региона. Стандарт 3G обеспечивает абонентов обеими базовыми услугами связи — возможностью звонить и выходить в интернет. Однако даже при хороших условиях скорость мобильного интернета при подключении к 3G по современным меркам уже слишком медленная, её не хватает для загрузки больших файлов, например, видео в 4К. Для этого нужен стандарт LTE. Кроме того, LTE позволяет вести стримы и даже играть в «тяжёлые» игры», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
теги: МТС развитие сетей Новосибирская область
