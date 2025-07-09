Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - оператор обеспечил связь LTE в рамках УЦН 2.0

MForum.ru
09.07.2025,
Программу УЦН 2.0 в Новосибирской области МегаФон реализует совместно с региональным министерством цифрового развития и связи. Это позволило обеспечить связью и интернетом ряд малых населенных пунктов в 28 районах области - от Кыштовского до Маслянинского. Почти все поселения, вошедшие в госпрограмму, находятся в труднодоступной местности, количество их жителей - от 100 до 500 человек.
«Мы продолжаем устранять цифровое неравенство, как за счёт строительства собственной инфраструктуры, так и благодаря совместной работе с другими операторами связи. В этот раз наше сотрудничество позволило обеспечить современными качественными услугами почти 11 тысяч человек. В числе подключённых населённых пунктов: Чебаки, Дружный, Новоивановка, Калачи, Городище, Михайловка, Ермаковский, Крещенское. Но, помимо участия в госпроектах, компания продолжает реализацию собственной программы развития для укрепления сети. За первое полугодие мы успели построить более 45 базовых станций, около 150 телеком-объектов инженеры компании модернизировали», – говорит директор МегаФона в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.
«В партнерстве с мобильными операторами региону удаётся удерживать лидирующие позиции по доступности современных цифровых услуг для населения. На сегодня 98% жителей области обеспечены высокоскоростным интернетом и мобильной связью. После проведённых работ 4G получили еще несколько десятков малых сёл. Теперь жители могут использовать современные технологии коммуникации, высокую востребованность которых подтверждает статистика. Например, каждое второе заявление на госуслуги в регионе – электронное», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
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теги: Новосибирская область МегаФон развитие сетей
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