Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - первые отечественные БС появились в селах Ужаниха и Воробьёво

27.03.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске двух первых БС Иртея в Новосибирской области, на сети МТС в селе Ужаниха и в селе Воробьево. Оборудование обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом МТС оба населённых пункта полностью, включая все инфраструктурные объекты, в том числе школы и учреждения здравоохранения. Сеть МТС также покрывает и все подъездные дороги, - сообщает компания.

«Наш регион — один их первых, где испытывают базовые станции российского производства. Всегда приятно быть первыми, особенно, когда речь идёт о запуске нового отечественного оборудования. «Иртея» поддерживает стандарт LTE в диапазоне 1800 МГц. Такая базовая станция может эффективно работать как в густонаселённых районах, так и в сельской местности с низкой плотностью населения, «пробивая» сигнал даже в труднодоступные локации. Отечественное оборудование поможет в дальнейшем расширять зону покрытия и улучшать качество связи. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удалённость от городов, чувствовали себя комфортно», — объясняет директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

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теги: развитие сетей Новосибирская область МТС

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