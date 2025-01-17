Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - села Коченёвского района получили LTE

17.01.2025, MForum.ru

Жители 6 сел и деревень Коченёвского района Новосибирской области получили покрытие 4G/LTE после установки специалистами МегаФон нескольких базовых станций. Средняя скорость мобильного доступа к интернету достигла 50 Мбит/с по данным оператора.

Коченёвский район – один из самых инвестиционно привлекательных и густонаселённых в Новосибирской области. В посёлке Коченёво расположены ключевые для региона промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Наряду с крупными поселениями на карте района есть совсем небольшие деревни, где связь имеет особенное социальное значение. В 2024 году МегаФон провёл здесь большую работу, установив шесть базовых станций в населённых пунктах: Шагалово, Федосиха, Овчинниково, Чистополье, Крутологово и Майский, увеличив территорию покрытия сети еще на 200 км.

В этих сёлах мобильная связь МегаФона появилась впервые. Базовые станции работают в нескольких диапазонах: использование высоких частот обеспечивает ёмкость сети и скорость передачи данных, а средних и низких — более обширное покрытие и стабильность сигнала.

Наименее загруженными с точки зрения интернет-трафика остались станции новой Троицкой линии — «Коммунарка» и «Генерала Тюленева». Вероятная причина - соответствующие городские районы только застраиваются.

«По результатам замеров, сделанных специалистами компании, максимальные скорости передачи данных по новым базовым станциям в среднем составляют 50 Мбит⁄с. Около 4 тысяч человек в этих сёлах теперь смогут пользоваться современными цифровыми сервисами», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирская область

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