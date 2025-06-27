Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - оператор улучшил мобильную связь в трех ТРЦ Новосибирска

MForum.ru
27.06.2025,
Как сообщает МТС, обновления телеком-оборудования проведены в ТРЦ Аура и Галерея на правом берегу Оби, а также Сан Сити на левом, где оператор отмечал наибольший прирост числа пользователей. В Ауре при сравнительно стабильном числе пользователей почти наполовину вырос объем трафика. Проведенная модернизация сети позволит улучшить пользовательский опыт посетителей ТРЦ.
«С помощью Big Data мы определяем локации с повышенной нагрузкой на сеть. Благодаря этому наши специалисты прокачивают связь в тех местах, где это особенно необходимо. При этом мы понимаем, что качественная ИТ-инфраструктура важна не только для посетителей ТЦ, но и для бизнеса, в том числе, для систем видеонаблюдения в торговых и развлекательных центрах и кассовых аппаратов», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
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теги: Новосибирская область развитие сетей МТС
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