Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - покрытие улучшено в 9 дачных сообществах

MForum.ru
24.04.2025,
Как сообщает МТС, в результате строительства нового и обновления существующего телеком-оборудования средняя скорость мобильного интернета в различных локациях выросла вплоть до 50%.
В дачных поселках Майское, Орбита, Марьин лог, Раздолье, Рябина, Ветеран, СПО Учхоз, Авиатор и Первая заря МТС включила поддержку LTE в разных диапазонах. Это обеспечивает передачу данных и голоса в режиме VoLTE.
«Мы продолжаем планомерно улучшать качество связи, не только в центральных городских локациях, но и в небольших дачных сообществах. Так, например, в прошлом году МТС установила новое телеком-оборудование в трёх садовых посёлках — в СНТ «Надежда» и ДНТ «Царская усадьба» неподалёку от посёлка Красный Яр, а также в СНТ «Экспериментатор» рядом с Академгородком», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
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теги: МТС развитие сетей Новосибирская область
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