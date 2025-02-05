Развитие сетей: МТС в Новосибирской области - мобильный интернет запустили в поселке микробиологов Кольцово

MForum.ru
05.02.2025,
МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в наукограде Кольцово, кроме того, было модернизировано существующее оборудование, в частности, задействованы новые частотные диапазоны под LTE. В результате средняя скорость мобильного интернета, по данным МТС, выросла на 20%.
Как сообщает оператор, улучшение качества связи жители и гости Кольцово смогут почувствовать в районе жилого комплекса «Спектр», 5-го микрорайона, а также в строящемся жилом комплексе «Счастье в Кольцово». Улучшено покрытие и выросла ёмкость сети — за счет этого, к интернету смогут подключиться больше абонентов.
Наукоград Кольцово известен далеко за пределами Новосибирской области, прежде всего, благодаря местному центру вирусологии. Здесь ведётся работа с вирусами оспы, Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо и другими. Вторая визитная карточка рабочего посёлка — биотехнопарк — офисно-производственный комплекс для начинающих предприятий малого и среднего бизнеса.
«Наукоград Кольцово — один из самых быстро растущих и развивающихся населённых пунктов области. Здесь работают отечественные компании и производства, специализирующиеся на космецевтике, фармацевтике, медицинских технологиях, поэтому важно, чтобы весь посёлок был обеспечен как голосовой связью, так и скоростным стабильным мобильным интернетом. Мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи», — комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
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теги: МТС Новосибирская область развитие сетей
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