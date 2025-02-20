Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - оператор расширил покрытие и емкость сети в Новосибирске

MForum.ru
20.02.2025,
Оператор сообщает об установке новых базовых станций и модернизации действующего телеком-оборудования в Новосибирске. Модернизация сети проведена во всех 10 районах города. Больше всего БС, свыше 50, модернизированы в Ленинском районе, еще 50 БС обновлены в Октябрьском районе. По 30 БС прошли модернизацию в Кировском, Заельцовском, Калинском и Дзержинском районах. Еще 50 БС - совокупно в Советском, Первомайском, Центральном и Железнодорожном районе.
Кроме модернизации, было установлено более 10 новых базовых станций в точках, где они наиболее востребованы, - в Ленинском, Кировском, Октябрьском, Первомайском и Советском районах. Это территории, как новых жилых комплексов, так и участки старой застройки.
«В общей сложности инженеры МегаФона провели в черте города около 400 мероприятий, что повлияло на увеличение средней скорости загрузки информации – плюс 32%. Скорость выгрузки в свою очередь выросла почти в три раза. Такие характеристики передачи данных значительно расширяют возможности горожан не только в части решения рабочих вопросов, но и насущных, бытовых задач. Например, онлайн-оплата, запись к врачу и в госучреждения, отслеживание местонахождения ребенка, планирование путешествий, управление домашней техникой», – отметил директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.
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теги: МегаФон развитие сетей Новосибирская область
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