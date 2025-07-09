Развитие сетей: Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях

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Развитие сетей: Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях

09.07.2025, MForum.ru

Билайн подключил к мобильному интернету 109 малых населенных пунктах в 36 округах и районах Кировской области. 4G-связь от оператора появилась в следующих селах и деревнях региона:

  • Арбажский район – Кормино, Пишнур, Шембеть;
  • Афанасьевский район – Архипята, Кувакуш, Слобода;
  • Белохолуницкий район – Всехсвятское;
  • Богородский район – Караул, Таранки, Ухтым;
  • Верхнекамский район – Южаки;
  • Верхошижемский район – Косино;
  • Вятскополянский район – Матвеево, Нижние Изиверки, Старая Малиновка;
  • Даровской район – Бобровы, Верховонданка, Ивановка, Кривецкая, Пиксур, Хохловщина;
  • Зуевский район – Лема, Мусихи, Рябово;
  • Кикнурский район – Кокшага, Потняк, Руссккие Краи, Цекеево, Шапта;
  • Кильмезский район – Азиково, Пестерево;
  • Кирово-Чепецкий район – Ильинское, Селезениха;
  • Котельничский район – Покровское, Спасское, Чистополье;
  • Куменский район – Бельтюги, Березник, Верхобыстрица, Плотники;
  • Лебяжский район – Вотское, Елизарово, Окунево;
  • Лузский район – Животово, Уга;
  • Малмыжский район – Арык, Каксинвай, Константиновка, Мари-Малмыж, Новый Ирюк, Ральники, Старый Бурец, Старый Буртек, Тан;
  • Мурашинский район – Верхораменье;
  • Немский район – Слудка, Соколово;
  • Нолинский район – Зыково;
  • Опаринский округ – Молома, Стрельская;
  • Оричевский район – Пустоши;
  • Орловский район – Колково, Поляки, Степановщина, Тохтино, Шадричи;
  • Пижанский район – Второй Ластик, Кашнур, Русская Шуйма, Сретенское;
  • Подосиновский район – Большероманово, Октябрь, Пушма, Скрябино;
  • Санчурский округ – Галицкое;
  • Слободской район – Сапожнята;
  • Советский район – Борок, Васичи, Лесниково;
  • Сунский район – Плелое;
  • Тужинский район – Васькино, Покста;
  • Унинский район – Астрахань, Малый Полом, Сардык, Уть, Чуваши;
  • Уржумский район – Адово, Овсянниково, Танабаево, Тюм-Тюм, Шевнино;
  • Фаленский район – Леваны, Петруненки, Полом, Филейка, Юсово;
  • Шабалинский район – Колосово, Содом, Соловецкое;
  • Юрьянский район – Верховино, Верходворье;
  • Яранский район – Кугалки, Кугушерга, Мари-Ушем, Пушкино, Савичи, Сердеж, Шкаланка.

Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

В Кировской области с февраля 2024 года поддерживаются услуги VoLTE.

«Интернет сегодня – это неотъемлемая часть повседневной жизни, и мы в Билайне стремимся сделать так, чтобы жители не только больших городов, но и сельчане в отдаленных уголках области могли пользоваться всеми его преимуществами. Наше участие в проекте УЦН уже позволило нам значительно расширить зону нашего покрытия, обеспечив скоростным 4G-интернетом даже труднодоступные районы региона», – комментирует директор Кировского отделения Билайна Станислав Окулов.

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теги: Кировская область Билайн ВымпелКом развитие сетей

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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