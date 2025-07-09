Развитие сетей: Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях

MForum.ru
09.07.2025,
Билайн подключил к мобильному интернету 109 малых населенных пунктах в 36 округах и районах Кировской области. 4G-связь от оператора появилась в следующих селах и деревнях региона:
Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.
В Кировской области с февраля 2024 года поддерживаются услуги VoLTE.
«Интернет сегодня – это неотъемлемая часть повседневной жизни, и мы в Билайне стремимся сделать так, чтобы жители не только больших городов, но и сельчане в отдаленных уголках области могли пользоваться всеми его преимуществами. Наше участие в проекте УЦН уже позволило нам значительно расширить зону нашего покрытия, обеспечив скоростным 4G-интернетом даже труднодоступные районы региона», – комментирует директор Кировского отделения Билайна Станислав Окулов.
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теги: Кировская область Билайн ВымпелКом развитие сетей
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