Развитие сетей: Билайн в Кировской области - в рамках УЦН покрытие сети LTE построено еще в 109 селах и деревнях

09.07.2025, MForum.ru

Билайн подключил к мобильному интернету 109 малых населенных пунктах в 36 округах и районах Кировской области. 4G-связь от оператора появилась в следующих селах и деревнях региона:

Арбажский район – Кормино, Пишнур, Шембеть;

Афанасьевский район – Архипята, Кувакуш, Слобода;

Белохолуницкий район – Всехсвятское;

Богородский район – Караул, Таранки, Ухтым;

Верхнекамский район – Южаки;

Верхошижемский район – Косино;

Вятскополянский район – Матвеево, Нижние Изиверки, Старая Малиновка;

Даровской район – Бобровы, Верховонданка, Ивановка, Кривецкая, Пиксур, Хохловщина;

Зуевский район – Лема, Мусихи, Рябово;

Кикнурский район – Кокшага, Потняк, Руссккие Краи, Цекеево, Шапта;

Кильмезский район – Азиково, Пестерево;

Кирово-Чепецкий район – Ильинское, Селезениха;

Котельничский район – Покровское, Спасское, Чистополье;

Куменский район – Бельтюги, Березник, Верхобыстрица, Плотники;

Лебяжский район – Вотское, Елизарово, Окунево;

Лузский район – Животово, Уга;

Малмыжский район – Арык, Каксинвай, Константиновка, Мари-Малмыж, Новый Ирюк, Ральники, Старый Бурец, Старый Буртек, Тан;

Мурашинский район – Верхораменье;

Немский район – Слудка, Соколово;

Нолинский район – Зыково;

Опаринский округ – Молома, Стрельская;

Оричевский район – Пустоши;

Орловский район – Колково, Поляки, Степановщина, Тохтино, Шадричи;

Пижанский район – Второй Ластик, Кашнур, Русская Шуйма, Сретенское;

Подосиновский район – Большероманово, Октябрь, Пушма, Скрябино;

Санчурский округ – Галицкое;

Слободской район – Сапожнята;

Советский район – Борок, Васичи, Лесниково;

Сунский район – Плелое;

Тужинский район – Васькино, Покста;

Унинский район – Астрахань, Малый Полом, Сардык, Уть, Чуваши;

Уржумский район – Адово, Овсянниково, Танабаево, Тюм-Тюм, Шевнино;

Фаленский район – Леваны, Петруненки, Полом, Филейка, Юсово;

Шабалинский район – Колосово, Содом, Соловецкое;

Юрьянский район – Верховино, Верходворье;

Яранский район – Кугалки, Кугушерга, Мари-Ушем, Пушкино, Савичи, Сердеж, Шкаланка.

Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

В Кировской области с февраля 2024 года поддерживаются услуги VoLTE.

«Интернет сегодня – это неотъемлемая часть повседневной жизни, и мы в Билайне стремимся сделать так, чтобы жители не только больших городов, но и сельчане в отдаленных уголках области могли пользоваться всеми его преимуществами. Наше участие в проекте УЦН уже позволило нам значительно расширить зону нашего покрытия, обеспечив скоростным 4G-интернетом даже труднодоступные районы региона», – комментирует директор Кировского отделения Билайна Станислав Окулов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Кировская область Билайн ВымпелКом развитие сетей

--