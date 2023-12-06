Развитие сетей: Ростелеком и Автодор договорились о сотрудничестве в строительстве вышек сотовой связи вдоль автотрасс

MForum.ru
06.12.2023,
Договор касается участков автомагистралей М-12 Восток в Чувашии и на отрезке трассы Дюртюли-Ачит, М-4 Дон (обход Аксая и Краснодара), М-11 Нева (обход Твери). В строительстве АМС (антенно-мачтовых сооружений) в полосе отвода автодорог примет участие ООО "Пилар", башенная компания Tele2.
Пилар не только строит, но и сдает в аренду места на технологических площадках с АМС высотой до 250 метров. Портфель башенной компании - более 18 тысяч объектов на территории РФ. Разместить на них свое оборудование может практически любой сотовых операторов.
Автодор устанавливает АМС в полосе отвода автодорог, создавая площадку, обеспечивая точку присоединения, выделение мощности. Размещение АМС близко к дороге позволяет операторам минимизировать количество необходимого радиооборудования, снижает необходимые инвестиции, ускоряет строительство.
В Ростелеком ожидают, что партнерство ускорит темпы строительства сетей мобильной связи. В самом деле, сотрудничество с Автодором решает такие проблемы, как поиск земельных участков, устройство подъездных путей, технологического присоединения. В итоге, сроки появления связи на дороге существенно сокращается.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Ростелеком развитие сетей партнерства связь на автотрассах партнерские проекты Tele2 Пилар
--
Публикации по теме:
06.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 13C – 4G-смартфон на чипсете MediaTek Helio G85 / MForum.ru
06.12. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Redmi 13C 5G с чипсетом Dimensity 6100 Plus / MForum.ru
05.12. [Новинки] Слухи: Серию Vivo S18 представят 14 декабря / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 70 – 6,75-дюймовый дисплей, 50 Мп камера и АКБ 6000 мАч / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y100i – 5G-смартфон с 512 Гб памяти / MForum.ru
01.12. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20 представлен официально / MForum.ru
30.11. [Новинки] Слухи: iQOO работает над планшетом с экраном 8,8 дюйма / MForum.ru
29.11. [Новинки] Слухи: Huawei P70 Art получит 1-дюймовый сенсор Sony IMX989 / MForum.ru
28.11. [Новинки] Слухи: Для Realme GT 5 Pro подтверждена система охлаждения площадью 12 000 кв. мм / MForum.ru
28.11. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон начального уровня Tecno Spark 20C / MForum.ru
27.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне OnePlus 12 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: HTC представила зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия (GaN) / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru