Развитие сетей: Ростелеком и Автодор договорились о сотрудничестве в строительстве вышек сотовой связи вдоль автотрасс

06.12.2023, MForum.ru

Договор касается участков автомагистралей М-12 Восток в Чувашии и на отрезке трассы Дюртюли-Ачит, М-4 Дон (обход Аксая и Краснодара), М-11 Нева (обход Твери). В строительстве АМС (антенно-мачтовых сооружений) в полосе отвода автодорог примет участие ООО "Пилар", башенная компания Tele2.

Пилар не только строит, но и сдает в аренду места на технологических площадках с АМС высотой до 250 метров. Портфель башенной компании - более 18 тысяч объектов на территории РФ. Разместить на них свое оборудование может практически любой сотовых операторов.

Автодор устанавливает АМС в полосе отвода автодорог, создавая площадку, обеспечивая точку присоединения, выделение мощности. Размещение АМС близко к дороге позволяет операторам минимизировать количество необходимого радиооборудования, снижает необходимые инвестиции, ускоряет строительство.

В Ростелеком ожидают, что партнерство ускорит темпы строительства сетей мобильной связи. В самом деле, сотрудничество с Автодором решает такие проблемы, как поиск земельных участков, устройство подъездных путей, технологического присоединения. В итоге, сроки появления связи на дороге существенно сокращается.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Ростелеком развитие сетей партнерства связь на автотрассах партнерские проекты Tele2 Пилар

--