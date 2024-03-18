Биллинг: МТС переходит с Foris на Telecom Platform

18.03.2024, MForum.ru

МТС пользовалась Foris в течение более 20 лет. На сегодня эта монолитная платформа изрядно устарела, она недостаточно шустрая и гибкая. Telecom Platform - совсем иная, она построена на современной микросервисной архитектуре, это прогрессивно, обеспечивает высокую гибкость, надежность и масштабируемость, сокращает время вывода на рынок новых сервисов. Кроме того, в отличие от Foris, это отечественное решение, собственная разработка в контуре МТС.

В 2024 году на новую платформу планируется перевести 30% абонентов компании, а полностью переход завершится примерно за 3 года.

Telecom Platform состоит из нескольких частей: оценка потребления сервисов и продуктов в режиме онлайн, а также управление, предоставление и активация сервисов и ресурсов, абонентского профиля.

Платформа состоит из автономных стримов, которые комплементарны друг другу и внешним витринам. Первыми для клиентов будут адаптированы возможности персональной настройки интернета и голосового трафика.

Telecom Platform позволяет создавать новые возможности для развития экосистемы, запускать персонализированные предложения для клиентов, а также предлагать существующим клиентам телекома экосистемные продукты без необходимости переходить на новые тарифы. Платформа обещает сокращение времени создания и вывода новых продуктов на рынок до 75% к 2025 году. За счет переиспользования реализованных возможностей оптимизация трудозатрат для новых продуктов может составить до 40%.

«Исторически телекоммуникационные услуги компании базировались на системе Foris с использованием внешнего программного обеспечения. Монолитная архитектура, в основе которой технологии, теряющие актуальность, и накопленный технологический долг не позволяли оперативно запускать новые сервисы для клиентов и подстраивать их под запросы каждого человека. Современная телеком платформа позволит предоставлять клиентам как традиционные мобильные сервисы – голосовая связь, интернет трафик, так и новые экосистемные бандлы, учитывая потребности каждого абонента», - прокомментировала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Еще интересные особенности:

"Старая биллинговая система Foris телеком-центрична, она завязана на номер телефона, который используется в качестве идентификатора для всех сервисов. Telecom Platform может использовать в качестве единого идентификатора паспортные данные, номер контракта фиксированной связи или даже телефонный номер другого оператора", - цитирует Forbes руководителя направления технологического развития МТС Назара Гельдыева.

«Сейчас средство платежа — это абонентский счет, к которому привязаны все остальные сервисы. Новая биллинговая система использует банковскую карту для оплаты всех сервисов экосистемы, в том числе и мобильной связи. Это значит, у абонента плата будет списываться, как при оплате интернет-кинотеатров с банковской карты, не нужно будет каждый месяц вносить средства на абонентский счет», — заключает Назар Гельдыев.

Новый биллинг МТС - повод в очередной раз поговорить о том, какие преимущества дает микросервисный подход перед монолитными, централизованными программными решениями.

Архитектура: Микросервисный подход предполагает использование множества небольших, независимых сервисов, каждый из которых выполняет определенную функцию. Это позволяет упростить и ускорить разработку и обновление системы, а также обеспечивает большую гибкость и масштабируемость. В централизованном подходе все функции биллинга выполняются одной большой системой, что может быть сложнее в разработке и обновлении, а также может ограничивать масштабируемость.

Интеграция: Микросервисный подход позволяет легко интегрировать различные системы и сервисы, поскольку каждый микросервис может быть разработан и развернут независимо от других. При централизованном подходе интеграция может быть более сложной, поскольку все функции биллинга выполняются одной системой.

Надежность: Микросервисный подход обеспечивает высокую надежность, поскольку каждый микросервис может быть разработан и развернут независимо от других. Если один микросервис выходит из строя, другие микросервисы продолжают работать. В централизованном подходе, если система выходит из строя, все функции биллинга становятся недоступными.

Масштабируемость: Микросервисный подход обеспечивает высокую масштабируемость, поскольку каждый микросервис может быть развернут на нескольких серверах для увеличения производительности и надежности. В централизованном подходе масштабирование может быть более сложным и требовать больших ресурсов.

Управление: Микросервисный подход позволяет управлять каждым микросервисом отдельно, что позволяет быстрее реагировать на изменения требований. В централизованном подходе управление всей системой может быть более сложным и требовать больше ресурсов.

Конечно, только плюсов никогда не бывает. За перечисленные выше удобства приходится платить тем, что разработать всю систему взаимоувязанных микросервисов как правило сложнее, кроме того, они могут "кушать" больше инфраструктурных ресурсов, требуя для работы больше серверов. Но сейчас считается, что плюсы перевешивают эти минусы.

Ключевой вопрос теперь - будет ли переход сопровождаться сбоями, как это было в период перехода с CBOSS на Foris чешской STROM Telecom.

Безусловно такие миграции очень сложны для компаний. Отсюда и кажущаяся неспешность - 3 года на переход. Но именно такой неторопливый подход обещает небольшие проявления проблем миграции или вовсе их незаметность для клиентов МТС. Выигрыш, в любом случае, окажется большим.

МТС с переходом на Telecom Platform уходит с зарубежного биллинга на свой собственный. Ранее купили разработчиков своего биллинга Tele2 (Беркут) и МегаФон (Нэксайн / Nexign, экс Питер Сервис). У ВымпелКом остается зарубежный Amdocs, но недавно компания получила доступ к коду ядра этой биллинговой системы, что повышает гибкость ее обслуживания и расширяет возможности ее интеграции в ИТ-ландшафт компании.

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теги: МТС биллинг

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